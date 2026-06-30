/तेलंगाना TET 2026 की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी; 2 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग ने TG TET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tgtet.aptonline.in पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रारंभिक आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. विभाग ने इसके साथ ही आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
टीजी TET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की पर उम्मीदवार 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए जिन अभ्यर्थियों को किसी उत्तर पर संदेह है, उन्हें तय समय के भीतर ही अपना दावा प्रस्तुत करना होगा.
तेलंगाना टीजी TET 2026 परीक्षा का आयोजन 16 जून से 22 जून 2026 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में दो शिफ्टों में किया गया था. परीक्षा पूरी होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक और TG TET के चेयरपर्सन ने प्रारंभिक आंसर-की जारी की है और उम्मीदवारों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की हैं.
आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपने कैंडिडेट लॉगिन में प्रवेश करना होगा. लॉगिन के लिए हॉल टिकट नंबर, जर्नल नंबर, जन्मतिथि और परीक्षा पेपर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद संबंधित प्रश्न का चयन कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है.
उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई सभी आपत्तियों की जांच TG TET चेयरपर्सन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति करेगी. यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो उसके आधार पर अंतिम आंसर-की तैयार की जाएगी. विभाग द्वारा जारी फाइनल आंसर-की ही अंतिम मानी जाएगी और इसी के आधार पर TG TET 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा.
उम्मीदवार फिलहाल प्रोविजनल आंसर-की और अपनी रिस्पॉन्स शीट की मदद से संभावित अंक (Probable Score) का अनुमान लगा सकते हैं. यदि किसी उत्तर में गलती दिखाई देती है तो समय रहते आवश्यक प्रमाण के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना बेहतर रहेगा. अंतिम आंसर-की जारी होने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.