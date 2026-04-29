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TS SSC Board Results 2026 (Out): तेलंगाना बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित, ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

TS SSC Board Results 2026 (Out): तेलंगाना 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज 29 अप्रैल को दोपहर 2 बजे आधिकारिक वेबसाइट और व्हाट्सअप के जरिए जारी कर दिया गया है. परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को न्यूनतम 35 प्रतिशत लाने होंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:30 PM IST
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TS SSC Board Results 2026 (Out): तेलंगाना बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित, ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

TS SSC Board Results 2026 Declared: डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस तेलंगना की ओर से कक्षा 10वीं यानी TS SSC 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ये रिजल्ट 29 अप्रैल को दोपहर 2 बजे घोषित किया गया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें bse.telangana.gov.in या अन्य आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. वहां रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही छात्र अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट देख सकेंगे. इसके अलावा MeeSeva व्हाट्सअप के जरिए भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी गई है. इससे छात्रों को कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

 35 प्रतिशत लाना जरूरी 

इस साल TS SSC की परीक्षाएं 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. पूरे राज्य में 2676 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. वहीं दूसरी भाषा के पेपर में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. मार्कशीट में विषयवार अंक, ग्रेड और अंतिम रिजल्ट पास या फेल के रूप में दिखाया जाएगा.

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कहां से जारी होगा रिजल्ट?

रिजल्ट की घोषणा हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में स्थित गोदावरी ऑडिटोरियम से की गई है. इस मौके पर राज्य के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. रिजल्ट के साथ ही छात्रों को उनका पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा. इसमें पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के ग्रेड भी शामिल होंगे.

अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें. तो 2025 में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था. कुल 1306 छात्रों में से 1222 पास हुए थे. वहीं विकाराबाद जिला सबसे कम पास प्रतिशत वाला जिला रहा था. यहां करीब 76.13 प्रतिशत छात्र ही पास हो सके थे. इस बार भी छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. जो अब खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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