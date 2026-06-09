/यहां एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं! सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे अमीर-गरीब सबके बच्चे

Telangana Village Government School: जब बच्चों को स्कूल पढ़ाने की बात आती है तो 10 में 9 लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं जिनमें से कुछ ही ये सपना पूरा कर पाते हैं लेकिन कुछ लोगों की जेब इस बात की इजाजत नहीं देती है और उनके लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मुमकिन नहीं हो पाता है. भारत के कई बड़े-बड़े शहर हैं जहां पर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मारामारी होती है. डोनेशन देने से लेकर महंगी फीस देने तक के लिए लोग तैयार रहते हैं. ऐसे में एक जगह से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.