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यहां एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं! सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे अमीर-गरीब सबके बच्चे

Telangana Village Government School: तेलंगाना के एक गांव में ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है. दरअसल, यहां के लोगों ने कहा है कि उनके बच्चे प्राइवेट में नहीं, सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे. आइए पूरा मामला जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:07 PM IST
यहां एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं! सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे अमीर-गरीब सबके बच्चे
Image Credit: telangana government school

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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