टेलिग्राम के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और अपने पोस्ट में लिखा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से परीक्षा से जुड़े लीक मैसेज शेयर करने के कारण टेलिग्राम को एक सप्ताह के लिए बैन कर दिया है. ड्यूरोव के अनुसार इससे भारत के 15 करोड़ से अधिक सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं, जबकि वास्तविक दोषियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. ड्यूरोव का कहना है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बंद करने के बजाय गलत गतिविधियों में शामिल लोगों पर सीधी कार्रवाई ज्यादा प्रभावी हो सकती है.