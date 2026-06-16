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भारत में Telegram पर अस्थायी रोक के बाद CEO Pavel Durov का पहला रिएक्शन, NEET विवाद पर तोड़ी चुप्पी

नीट- यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले भारत में Telegram पर अस्थायी रोक लगा दी गई ह. इस फैसले पर Telegram के CEO पावेल ड्यूरोव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे करोड़ों आम यूजर्स प्रभावित होंगे. जानिए NTA, सरकार और विशेषज्ञों का पूरा पक्ष.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:56 PM IST
भारत में Telegram पर अस्थायी रोक के बाद CEO Pavel Durov का पहला रिएक्शन, NEET विवाद पर तोड़ी चुप्पी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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