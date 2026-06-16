नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार द्वारा Telegram पर लगाई गई अस्थायी रोक अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है. एक तरफ सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का कहना है कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों को फर्जी सूचनाओं से बचाने के लिए जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ Telegram के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले की आलोचना की है. उनका कहना है कि कुछ गलत लोगों की वजह से करोड़ों सामान्य उपयोगकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है.
21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम से पहले सरकार ने सख्त रुख अपनाया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह, फर्जी पेपर लीक या धोखाधड़ी को रोका जा सके. इस फैसले ने सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और छात्रों के बीच नई बहस छेड़ दी है कि क्या पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना सही समाधान है या नहीं.
टेलिग्राम के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और अपने पोस्ट में लिखा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से परीक्षा से जुड़े लीक मैसेज शेयर करने के कारण टेलिग्राम को एक सप्ताह के लिए बैन कर दिया है. ड्यूरोव के अनुसार इससे भारत के 15 करोड़ से अधिक सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं, जबकि वास्तविक दोषियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. ड्यूरोव का कहना है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बंद करने के बजाय गलत गतिविधियों में शामिल लोगों पर सीधी कार्रवाई ज्यादा प्रभावी हो सकती है.
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है. ये रोक नीट-यूजी री-एग्जाम और उसके तुरंत बाद की अवधि को कवर करती है. एनटीए का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल सक्रिय थे जो छात्रों को कथित तौर पर परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे. इन चैनलों के जरिए हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की मांग की जा रही थी. एजेंसी के मुताबिक यह पूरी तरह धोखाधड़ी का नेटवर्क था जो छात्रों और अभिभावकों की चिंता का फायदा उठा रहा था. सरकार का मानना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी सूचना को रोकना बेहद जरूरी है.
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम पर रोक किसी नए पेपर लीक की घटना के कारण नहीं लगाई गई. एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि मुख्य चिंता फर्जी संदेशों और नकली पेपर लीक दावों को लेकर थी, जो छात्रों में मानसिक तनाव और भ्रम पैदा कर रहे थे. एनटीए के अनुसार कई लोग परीक्षा से पहले और बाद में ऐसे संदेश फैला रहे थे जिनसे यह आभास होता था कि प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध था. एजेंसी का कहना है कि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली के बाहर कोई असली प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होता और पेपर बेचने या उपलब्ध कराने का हर दावा धोखाधड़ी है. इसी वजह से परीक्षा से पहले सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया.
सरकार ने केवल टेलीग्राम की पहुंच सीमित नहीं की बल्कि एक अलग आदेश जारी कर पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद करने का निर्देश दिया है. एनटीए के मुताबिक कुछ चैनल एडमिन पुराने एसएमएस को बाद में एडिट करके उनमें असली प्रश्नपत्र या पीडीएफ जोड़ देते थे, जबकि संदेश का पुराना टाइम स्टैम्प बना रहता था. इसके बाद स्क्रीनशॉट साझा कर यह दावा किया जाता था कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. IIT कानपुर के निदेशक मणिंद्र अग्रवाल ने भी कहा कि टेलीग्राम का यह फीचर भ्रम फैलाने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह का एडिट इतिहास छिपा नहीं रहता.
एनटीए के अनुसार टेलीग्राम पर रोक अंतिम विकल्प के रूप में अपनाई गई. इससे पहले गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने बिहार, गुजरात और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कई संदिग्ध चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स को हटवाया था. 'पेपर लीक नीट', 'री-नीट 2026', “प्राइवेट माफिया” और “REE NEET MAFIAA” जैसे नामों वाले चैनलों पर कार्रवाई की गई. जांच एजेंसियों का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म छात्रों से पैसे लेकर कथित पेपर देने का दावा कर रहे थे. इसके बावजूद फर्जी संदेशों का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुका, जिसके बाद प्लेटफॉर्म स्तर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया.
टेलीग्राम पर रोक के बाद कई विशेषज्ञों और संगठनों ने इस कदम की आलोचना भी की है. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने इसे असंतुलित और अस्थायी समाधान बताया. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ निसर्ग अधिकारी ने कहा कि Telegram को पूरी तरह रोकना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता प्रॉक्सी और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं छात्र कार्यकर्ता सार्थक सिद्धांत ने सवाल उठाया कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी मौजूद है तो क्या पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर देना उचित है. दूसरी ओर सरकार और NTA का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े परीक्षा तंत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. अब सबकी नजर 21 जून को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम पर टिकी है, जिसे सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने का दावा किया जा रहा है.