गोल या चौकोर नहीं तिकोना ही क्यों होता है मंदिर की चोटी पर लगा झंडा, जानें इसके पीछे का साइंस

Hindu Temples Flag Shape: जब हम मंदिर जाते हैं तो उसकी खूबसूरती, शांत माहौल के बीच घंटियों की आवाज कानों में गूंजती है. लेकिन क्या आपने कभी मंदिर की चोरी पर लगे झंडे पर गौर किया है. क्या आपके भी मन में यही सवाल है कि मंदिर की चोरी पर लगा झंडा हमेशा ट्राई एंगल ही क्यों होता है. चलिए आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं.

त्रिकोण ही क्यों होता है झंडा

मंदिर सिर्फ अपनी शांति, अद्भुत मूर्तियां या आनने आकार से नहीं जाना जाता है. मंदिर की चोटी पर फहराता झंडा भी मंदिर को पहचान दिलाता है. ये झंडा काफी दूर से भक्तों को बता देता है कि यहां भगवान का घर है. लेकिन हम इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि मंदिर की चोटी पर लहराता धर्म ध्वज हर मौसम, हर युग में चिकोण आकार का ही क्यों है.

विज्ञान और धर्म का मिश्रण

अगर आप झंडे के आकार के पीछे के कारणों पर जाएंगे तो कई बार सामने आती हैं. झंडे के आकार को समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ऊर्जा विज्ञान तक को भी समझना जरूरी है. ऊर्जा विज्ञान के अनुसार त्रिकोण ऐसा आकार है जो ऊपर उठती ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. त्रिकोण आकार ऊर्जा को ऊपर उठाने और एक बिंदु पर केंद्रित करता है. यहां से निकलने वाली ऊर्जा हमेशा ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती है. मंदिर का शिखर भी इसी सिद्धांत पर होता है ताकी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींच सकें. ऐसा माना जाता है कि जब त्रिकोण झंडा मंदिर की चोरी पर लहराता है तो उसकी नुकीला आकार वातावरण में मौजूद पॉजिटिव वेब को मंदिर के मंदिर के ऊपर फोकस करती है. हिंदू दर्शन में त्रिकोण गूढ़ संकेत माना जाता है. मंदिर की चोरी पर लगा त्रिकोण झंडा मंदिर की एनर्जी को पूरे परिसर में फैलाता है.

तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व

ऐसा माना जाता है कि त्रिकोण झंडा 3 शक्तियों (सृजन, पालन और संहार) 3 शक्तियों का प्रतीक है. इसी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संतुलन कहा जाता है. मंदिर के ऊपर लहराता ये त्रिकोण झंडा ये संदेश देता है कि यहां पर तीनों शक्तियां एक साथ स्थित हैं.

हवा का विज्ञान

विज्ञान की माने मो त्रिकोण आकार हवा को सबसे तेजी से काटता है. ऐसे में मंदिर की ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण तेज हवा से दूसरे आकार का झंडा फट सकता है. इसलिए ये त्रिकोण झंडा आसानी से तेज हवा को काटता है और संतुलित बना रहता है. कुल मिलाकर मंदिर की चोरी पर लहराता त्रिकोण झंडा धर्म और विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है और मंदिर के झंडे के लिए त्रिकोण आकार ही सबसे सटीक है.

