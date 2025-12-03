Advertisement
trendingNow13027759
Hindi Newsशिक्षा

गोल या चौकोर नहीं तिकोना ही क्यों होता है मंदिर की चोटी पर लगा झंडा, जानें इसके पीछे का साइंस

Hindu Temples Flag Shape: मंदिर की चोटी पर जो धर्म ध्वज लहराता है उसका आकार हमेशा तिकोना ही होता है. ना गोल, ना चौकोर, ना ही बहुरंगी पैटर्न... सिर्फ त्रिकोण ही होता है. आखिर इस झंडे के पीछे का राज क्या है? क्या इस आकार के पीछे सिर्फ पुरानी परंपरा है या कोई गहरा विज्ञान है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है जिसपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया. आज आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे. पढ़ें हमारी ये पूरी स्टोरी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोल या चौकोर नहीं तिकोना ही क्यों होता है मंदिर की चोटी पर लगा झंडा, जानें इसके पीछे का साइंस

Hindu Temples Flag Shape: जब हम मंदिर जाते हैं तो उसकी खूबसूरती, शांत माहौल के बीच घंटियों की आवाज कानों में गूंजती है. लेकिन क्या आपने कभी मंदिर की चोरी पर लगे झंडे पर गौर किया है. क्या आपके भी मन में यही सवाल है कि मंदिर की चोरी पर लगा झंडा हमेशा ट्राई एंगल ही क्यों होता है. चलिए आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं.

त्रिकोण ही क्यों होता है झंडा
मंदिर सिर्फ अपनी शांति, अद्भुत मूर्तियां या आनने आकार से नहीं जाना जाता है. मंदिर की चोटी पर फहराता झंडा भी मंदिर को पहचान दिलाता है. ये झंडा काफी दूर से भक्तों को बता देता है कि यहां भगवान का घर है. लेकिन हम इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि मंदिर की चोटी पर लहराता धर्म ध्वज हर मौसम, हर युग में चिकोण आकार का ही क्यों है.

विज्ञान और धर्म का मिश्रण
अगर आप झंडे के आकार के पीछे के कारणों पर जाएंगे तो कई बार सामने आती हैं. झंडे के आकार को समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ऊर्जा विज्ञान तक को भी समझना जरूरी है. ऊर्जा विज्ञान के अनुसार त्रिकोण ऐसा आकार है जो ऊपर उठती ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. त्रिकोण आकार ऊर्जा को ऊपर उठाने और एक बिंदु पर केंद्रित करता है. यहां से निकलने वाली ऊर्जा हमेशा ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती है. मंदिर का शिखर भी इसी सिद्धांत पर होता है ताकी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींच सकें. ऐसा माना जाता है कि जब त्रिकोण झंडा मंदिर की चोरी पर लहराता है तो उसकी नुकीला आकार वातावरण में मौजूद पॉजिटिव वेब को मंदिर के मंदिर के ऊपर फोकस करती है. हिंदू दर्शन में त्रिकोण गूढ़ संकेत माना जाता है. मंदिर की चोरी पर लगा त्रिकोण झंडा मंदिर की एनर्जी को पूरे परिसर में फैलाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व
ऐसा माना जाता है कि त्रिकोण झंडा 3 शक्तियों (सृजन, पालन और संहार) 3 शक्तियों का प्रतीक है. इसी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संतुलन कहा जाता है. मंदिर के ऊपर लहराता ये त्रिकोण झंडा ये संदेश देता है कि यहां पर तीनों शक्तियां एक साथ स्थित हैं. 

हवा का विज्ञान
विज्ञान की माने मो त्रिकोण आकार हवा को सबसे तेजी से काटता है. ऐसे में मंदिर की ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण तेज हवा से दूसरे आकार का झंडा फट सकता है. इसलिए ये त्रिकोण झंडा आसानी से तेज हवा को काटता है और संतुलित बना रहता है. कुल मिलाकर मंदिर की चोरी पर लहराता त्रिकोण झंडा धर्म और विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है और मंदिर के झंडे के लिए त्रिकोण आकार ही सबसे सटीक है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

triangular flagdharma dhwajhindu temples flags

Trending news

प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?