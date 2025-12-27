Advertisement
TG TET Hall Ticket 2026 OUT: टीजी टीईटी जनवरी सेशन हॉल टिकट जारी, tgtet.aptonline.in से तुरंत करें डाउनलोड

TG TET Hall Ticket 2026 Download: तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट / तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TG TET / TS TET) 2026 जनवरी सेशन का हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट tgtet.aptonline.in पर जारी कर दिया गया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:04 PM IST
TS TET Hall Ticket 2026 Released: तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट / तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TG TET / TS TET) 2026 में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आज, 27 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट tgtet.aptonline.in पर टीजी टीईटी 2026 के जनवरी सेशन के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

कब होगी परीक्षा? 
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तेलंगाना सरकार द्वारा टीजी टीईटी परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक आयोजित होगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट-

  • टीजी टीईटी हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tgtet.aptonline.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'TG TET Hall Ticket 2026 Download' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर हॉल टिकट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • हॉल टिकट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 
TG TET Hall Ticket 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

