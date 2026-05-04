Thalapathy Vijay: तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय को कहते हैं 'थलापति'? क्या जानते हैं इसका मतलब

Thalapathy Meaning: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने खास नाम 'थलापति' के लिए भी जाने जाते हैं. फैंस उन्हें अक्सर 'थलापति विजय' कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थलापति का मतलब क्या होता है?
Trending Photos
Thalapathy Meaning in Hindi: तमिलनाडु की सबसे हॉट सीटों में एक पेरंबूर सीट है और यहां से राजनीति में साउथ सिनेमा के सुपर स्टार विजय थलपति ने एंट्री की है. जिन्हें अब तक सिनेमा हॉल में देखा गया था अब वो जनता के बीच खड़े हैं और पेरंबूर सीट पर टीवीके पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं. तमिलनाडु का रिजल्ट जल्द आ सकता है और अभिनेता जोसेफ विजय अन्य पार्टियों की तुलना में आगे चल रहे हैं. जनता से उन्हें कितना प्यार मिला है, इसका पता शाम तक नतीजों की घोषणा होने के बाद चल जाएगा. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके से आरडी शेकर ने जीत हासिल की थी लेकिन अब सत्ता बदलती नजर आ रही है और तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय जीत सकते हैं. राजनीति में कदम रखने जा रहे अभिनेता जोसेफ विजय को उनके फैंस 'थलापति' के नाम से भी पुकारते हैं. क्या आपने इस शब्द को पहले कभी सुना है? अगर सुना भी है तो क्या आप 'थलापति' का मतलब जानते हैं? आइए इस शब्द का मतलब जानने के साथ-साथ ये भी जानते हैं कि विजय को 'थलापति' क्यों कहा जाता है?
थलापति एक तमिल शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी समूह, सेना या जनता के नेता कि लिए किया जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो थलापति (Thalapathy) का मतलब सेनापति, कमांडर, सेनापति या नेता होता है. साउथ में खासतौर पर तमिल फिल्मों में थलापति शब्द बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसे सम्मान देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
जोसेफ विजय को सिर्फ थलापति नहीं कहा जाता है बल्कि ये लीडर विजय के नाम से भी जाने जाते हैं. फैंस द्वारा बुलाए जाने वाले इस नाम के पीछे की वजह सिर्फ उनके फैन फॉलोइंग का प्यार है. वो अक्सर अपनी फिल्मों में जनता के लिए लड़ने वाले नायक का किरदार निभाते दिखते हैं. एक बड़े समूह को लीड करते हुए दिखते हैं जिस वजह से फैंस की नजर में वो थलापति हैं. इसलिए उन्हें थलापति विजय और लीडर विजय कहा जाता है.
जोसेफ विजय की लोकप्रियता को दर्शाने के लिए थलापति जाना जाता है. आज के समय में ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रांड और पहचान बन चुका है. सोशल मीडिया से लेकर फिल्मों तक थलापति विजय का नाम मशहूर है. अब देखना होगा कि ये जनता के बीच अपनी कैसी भूमिका बनाते हैं.
ये भी पढ़ें- GK Quiz: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज, क्या जानते हैं यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम?