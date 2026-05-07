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Thalapathy Vijay 10th Marksheet: वायरल हुई थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट! जानें तमिल और गणित में मिले थे कितने नंबर

Thalapathy Vijay 10th Marksheet: तमिलनाडु के सुपरस्टार और TVK नेता थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके औसत अंकों ने चर्चा छेड़ दी है. हालिया चुनावों में 108 सीटें जीतने के बाद विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिससे उनकी मार्कशीट और राजनीतिक सफर दोनों सुर्खियों में हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 07, 2026, 01:33 PM IST
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Thalapathy Vijay 10th Marksheet: वायरल हुई थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट! जानें तमिल और गणित में मिले थे कितने नंबर

Thalapathy Vijay 10th Marksheet: तमिलनाडु के मशहूर अभिनेता और नेता थलपति विजय एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इसे देखकर यह बात कह रहे हैं कि जिंदगी में सफलता सिर्फ नंबरों से नहीं तय होती है. विजय ने फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया और अब राजनीति में भी मजबूत कदम रख चुके हैं. उनकी पार्टी TVK के प्रदर्शन के बाद उनका नाम और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है.

कैसा है विजय का मार्कशीट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 नंबर हासिल किए थे. ये करीब 65 प्रतिशत के आसपास बैठता है. उन्हें तमिल में 200 में से 155 नंबर, अंग्रेजी में 133, और विज्ञान में 300 में से 206 नंबर मिले थे. वहीं सामाजिक विज्ञान में 300 में 122 अंक आए थे, और गणित में 200 में से 95 नंबर मिले थे. गणित में कम नंबर होने के बावजूद बाकी विषयों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था.

कहां से की थी अपनी पढ़ाई?

विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के कोदंबक्कम स्थित फातिमा स्कूल से की थी. इसके बाद उन्होंने विरुगंबक्कम के बालालोक स्कूल में आगे की पढ़ाई की. फिर उन्होंने चेन्नई के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज चेन्नई में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला लिया था. लेकिन बीच में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ गया था.

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इसके बाद विजय ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे बड़े सुपरस्टार बन गए. तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दीं. अब वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं. उनकी पार्टी TVK ने हाल के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और 108 सीटें हासिल की हैं. खुद विजय दो सीटों से जीते हैं. सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी कुछ और विधायकों का समर्थन चाहिए

इसी बीच विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है. उनका राजनीतिक सफर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं उनकी पुरानी मार्कशीट फिर चर्चा में आकर यह बात याद दिला रही है कि कम नंबर या ज्यादा नंबर से भविष्य तय नहीं होता. मेहनत सही दिशा में हो तो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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