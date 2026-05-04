कितने पढ़े-लिखे हैं थलपति विजय, जिनका तमिलनाडु चुनाव में चला जादू; जानें क्यों बीच में ही छोड़ दिया था कॉलेज

Thalapathy vijay 2026 education qualification: थलपती विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं. उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. वे लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं और दक्षिण भारत में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. हाल के समय में उनकी पढ़ाई और राजनीतिक कदमों को लेकर काफी चर्चा हो रही है. साथ ही आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसमे उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसके कारण उनके बारे में लोग और जानना चाहते हैं. जैसे उनकी शिक्षा कितनी है और क्या वे आगे भी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

कितनी हुई है पढ़ाई?

थलपती विजय की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के एक स्कूल से हुई थी. इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज में एडमिशन लिया था. वहां उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की थी. लेकिन वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका सपना एक्टर बनने का था. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह फिल्मों में अपना करियर बना लिया. कम पढ़ाई के बावजूद उन्होंने मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया था. आज वे दक्षिण भारत के सबसे फेमस अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन

पिछले कुछ समय से विजय के राजनीति में आने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना लिया है जो आज वोटिंग के गिनती में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कझगम है. इस कदम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. उनके लाखों फैंस मानते हैं कि वे राजनीति में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुल मिलाकर थलपती विजय की कहानी एक फिल्म स्टार से लेकर राजनीति की ओर बढ़ते चेहरे की है. उनकी पढ़ाई बहुत अधिक नहीं रही, लेकिन उन्होंने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है. अब वे राजनीति में कितना आगे जाते हैं और तमिलनाडु में क्या प्रभाव डालते हैं, यह आने वाला समय बताएगा. फिलहाल वे लोगों की उम्मीदों और चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और आज रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो कितना और आगे जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें