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एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण का मास्टरस्ट्रोक! सहकारी बैंक चुनाव में विरोधियों का गेम खत्म, छात्रों के लिए क्यों है अहम?

ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी केस स्टडी है. इससे सहकारी बैंकिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, PACS, बैंक प्रशासन और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है, जिनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 30, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:06 PM IST
एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण का मास्टरस्ट्रोक! सहकारी बैंक चुनाव में विरोधियों का गेम खत्म, छात्रों के लिए क्यों है अहम?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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