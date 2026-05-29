117 साल पुराने बाजार का बदलेगा चेहरा! क्या छात्रों और युवाओं के लिए खुलेंगे नए मौके?

मुंबई का ऐतिहासिक स्वदेशी मार्केट अब नए रूप में नजर आ सकता है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इस 117 साल पुराने बाजार के पुनर्विकास का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी सदस्य को परेशानी नहीं होने दी जाएगी. लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नजरिए से भी काफी अहम समझा जा रहा है. माना जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नया मार्केट युवाओं, स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है. यही वजह है कि इस परियोजना को मुंबई के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है.

क्या बदलेगा बाजार?

मुंबई के कालबादेवी स्थित स्वदेशी मार्केट का पुनर्विकास अब तय माना जा रहा है. रविंद्र चव्हाण ने कहा कि यह बाजार सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत के स्वदेशी आंदोलन की पहचान है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह गारंटी है कि किसी भी व्यापारी या सदस्य को असुविधा नहीं होगी. आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से यहां डिजिटल सुविधाएं, बेहतर व्यापारिक व्यवस्था और नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा. इससे युवाओं को आधुनिक बिजनेस मॉडल सीखने का मौका भी मिल सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट छात्रों को रियल बिजनेस एनवायरनमेंट समझने में मदद करते हैं.

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शिक्षा से क्या कनेक्शन?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के पुनर्विकास प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाते, बल्कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के नए रास्ते भी खोलते हैं. अगर मार्केट को आधुनिक रूप दिया जाता है, तो यहां ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन और रिटेल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में युवाओं को सीखने का मौका मिल सकता है. कई कॉलेज और बिजनेस इंस्टीट्यूट ऐसे प्रोजेक्ट्स को केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि पुराने बाजार आधुनिक तकनीक के साथ कैसे बदलते हैं. यानी यह प्रोजेक्ट युवाओं के लिए “लाइव बिजनेस क्लासरूम” भी साबित हो सकता है.

क्यों खास है स्वदेशी मार्केट?

कार्यक्रम में रविंद्र चव्हाण ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की अहम भूमिका को याद किया. उन्होंने क्रांतिकारी बाबू गेनू का जिक्र करते हुए कहा कि इसी इलाके में विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक को रोकते समय उन्होंने बलिदान दिया था. कार्यक्रम में स्वदेशी मार्केट के 117 साल पूरे होने पर विशेष पोस्टल लिफाफे का अनावरण भी किया गया. यह बाजार आज भी भारतीय व्यापार और स्वदेशी सोच की पहचान माना जाता है. इतिहास और आधुनिकता के मेल के कारण यह जगह युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकती है.

क्या मिलेगा युवाओं को फायदा?

कार्यक्रम में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मेक इन India, मेक फॉर द वर्ल्ड” विजन के तहत देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि स्वदेशी मार्केट का पुनर्विकास छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. आधुनिक व्यापारिक ढांचे से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर बिजनेस और मार्केटिंग सीखने का मौका मिलेगा. कार्यक्रम में स्वदेशी मार्केट संस्था के अध्यक्ष सुमित मेहरा, पोस्ट मास्टर जनरल सुचिताताई जोशी और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे.