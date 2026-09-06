कॉलेज हॉस्टल का बदल रहा है अनुभव, अब सिर्फ कमरा मिलना ही काफी नहीं

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अनुभव अब सिर्फ क्लासरूम, लाइब्रेरी और कैंपस तक सीमित नहीं है. हॉस्टल भी छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. इसी के साथ छात्रों और अभिभावकों की उम्मीदें भी बदल रही हैं. अब छात्र यह जानना चाहते हैं कि शिकायत करने पर समाधान कितनी जल्दी मिलेगा, खराब पंखा या पानी जैसी समस्या कितनी तेजी से ठीक होगी और जरूरी जानकारी आसानी से मिलेगी या नहीं.
अभिभावकों के लिए बच्चे की सुरक्षा और स्थिति की जानकारी अहम है. दूसरी ओर, बड़े कॉलेजों में सैकड़ों-हजारों छात्रों के हॉस्टल को कागजी रजिस्टरों से संभालना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में डिजिटल हॉस्टल मैनेजमेंट की जरूरत बढ़ रही है.
आज के छात्र ऐसी सेवाओं के आदी हैं जो मोबाइल और डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध होती हैं. बैंकिंग से लेकर टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग तक, कई काम कुछ क्लिक में हो जाते हैं. इसलिए हॉस्टल में भी छात्रों को तेज और सुविधाजनक सेवाओं की उम्मीद रहती है. कमरे में पंखा खराब होने, पानी की समस्या, बिजली की दिक्कत या किसी दूसरी सुविधा में खराबी आने पर लंबे समय तक इंतजार करना उनके अनुभव को प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि कई संस्थान छात्रावास प्रबंधन में डिजिटल प्रक्रियाओं और ऑटोमेशन पर ध्यान दे रहे हैं. इसका उद्देश्य शिकायतों को दर्ज करने, संबंधित टीम तक पहुंचाने और समाधान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है.
बड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हॉस्टल मैनेजमेंट एक जटिल काम है. कमरे और बेड का आवंटन, छात्रों के रिकॉर्ड, रखरखाव, शिकायतें, आगंतुकों की एंट्री और दूसरी सुविधाओं की जानकारी अलग-अलग रजिस्टर या सिस्टम में रखने पर प्रशासनिक काम बढ़ सकता है. ऐसी व्यवस्था में रिकॉर्ड अपडेट करने और जानकारी खोजने में अधिक समय लग सकता है. डिजिटल सिस्टम इन प्रक्रियाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं. इससे संस्थान यह देख सकते हैं कि कौन सा कमरा या संसाधन किस स्थिति में है, कहां रखरखाव की जरूरत है और किस शिकायत पर कार्रवाई होनी बाकी है. हालांकि किसी भी डिजिटल सिस्टम की उपयोगिता उसके वास्तविक इस्तेमाल और संस्थान की प्रक्रिया पर निर्भर करती है.
दूसरे शहर में पढ़ने वाले छात्र के माता-पिता के लिए सुरक्षा और कुशलता सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल रहती है. ऐसे में हॉस्टल में बेहतर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, विजिटर एंट्री की निगरानी और समय पर जानकारी साझा करने जैसी व्यवस्थाएं अभिभावकों के भरोसे को बढ़ा सकती हैं. डिजिटल सिस्टम का फायदा सिर्फ प्रशासन या छात्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए.
इसका इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था बनाने में भी हो सकता है जिसमें जरूरी जानकारी संबंधित लोगों तक समय पर पहुंचे. हालांकि किसी भी संस्था को छात्रों की निजी जानकारी और डेटा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा. डिजिटल सुविधा तभी प्रभावी मानी जाएगी जब वह सुविधा देने के साथ सुरक्षा और जिम्मेदार डेटा प्रबंधन के मानकों को भी बनाए रखे.
भारत में छात्र आवास प्रबंधन को तकनीक से जोड़ने वाली कंपनियों में SpaceBasic भी शामिल है. कंपनी के अनुसार, उसका प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालयों और छात्र आवासों से जुड़ी प्रशासनिक और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को एक जगह व्यवस्थित करने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि वह भारत के अलावा मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे बाजारों में भी मौजूद है और विश्वविद्यालयों के साथ काम करती है.
हालांकि इन दावों को कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के रूप में देखना जरूरी है. किसी तकनीकी प्लेटफॉर्म की वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि छात्रों, हॉस्टल कर्मचारियों और संस्थानों के कामकाज में उससे कितना व्यावहारिक सुधार आया है.
छात्र आवास में तकनीक का इस्तेमाल केवल कमरे या शिकायतों को डिजिटल करने तक सीमित नहीं है. इसका बड़ा उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाना है. बड़े परिसरों में छोटी-छोटी प्रशासनिक कमियां समय के साथ अतिरिक्त खर्च और संसाधनों की बर्बादी बढ़ा सकती हैं. डिजिटल रिकॉर्ड से संस्थान यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी सुविधाएं ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, कहां नियमित रखरखाव की जरूरत है और किन प्रक्रियाओं को ऑटोमेट किया जा सकता है. आने वाले समय में छात्रावास की प्रतिस्पर्धा केवल बेहतर इमारत या सुविधाओं पर निर्भर नहीं होगी. सुरक्षा, तेज शिकायत समाधान, पारदर्शिता और तकनीक आधारित सेवाएं भी छात्र अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं. इसलिए हॉस्टल अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि कॉलेज अनुभव का अहम हिस्सा बनता जा रहा है.