Add Zee Business As A Preferred Source
App

कॉलेज हॉस्टल का बदल रहा है अनुभव, अब सिर्फ कमरा मिलना ही काफी नहीं

दूसरे शहर में पढ़ने वाले छात्र के माता-पिता के लिए सुरक्षा और कुशलता सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल रहती है. ऐसे में हॉस्टल में बेहतर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, विजिटर एंट्री की निगरानी और समय पर जानकारी साझा करने जैसी व्यवस्थाएं अभिभावकों के भरोसे को बढ़ा सकती हैं. डिजिटल सिस्टम का फायदा सिर्फ प्रशासन या छात्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:36 AM IST
कॉलेज हॉस्टल का बदल रहा है अनुभव, अब सिर्फ कमरा मिलना ही काफी नहीं

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावधान उत्तराखंड! 11 सितंबर तक टला नहीं खतरा, 9 जिलों में भारी बारिश का अल्टीमेटम
2
3
4
5