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Hindi Newsशिक्षादिन में 6 मुर्गे, 10 लीटर दूध और 15 घंटे की कसरत! आखिर कौन था वो पहलवान जिसे दुनिया नहीं हरा पाई?

दिन में 6 मुर्गे, 10 लीटर दूध और 15 घंटे की कसरत! आखिर कौन था वो पहलवान जिसे दुनिया नहीं हरा पाई?

द ग्रेट गामा यानी ग़ुलाम हुसैन की कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है. 15 घंटे की कसरत, 10 लीटर दूध और कभी न हारने वाले इस पहलवान ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 04:08 PM IST
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दिन में 6 मुर्गे, 10 लीटर दूध और 15 घंटे की कसरत! आखिर कौन था वो पहलवान जिसे दुनिया नहीं हरा पाई?

आज के दौर में जिम, प्रोटीन पाउडर और फिटनेस ट्रेनर का जमाना है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत की मिट्टी से ऐसा पहलवान निकला जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हैरान कर दिया. यह कहानी है ‘द ग्रेट गामा’ यानी ग़ुलाम हुसैन की, जिन्हें दुनिया कभी हरा नहीं सकी. कहा जाता है कि वह रोज़ 15 घंटे तक कसरत करते थे और उनकी डाइट में 10 लीटर दूध, घी, मक्खन, बादाम और 6 मुर्गे तक शामिल होते थे. गामा ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े-बड़े पहलवानों को चित किया. उनकी ताकत, मेहनत और जीत की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

गामा का बचपन कैसा था?

गामा का जन्म 22 मई 1878 को दतिया रियासत में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है. उनका असली नाम ग़ुलाम हुसैन था. उनके पिता अज़ीज़ बख़्श खुद भी पहलवान थे और बचपन से ही गामा को कुश्ती की दुनिया से जोड़ दिया था. लेकिन जब गामा छह साल के भी नहीं हुए थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. इसके बाद उनके मामू और नाना ने उन्हें पाला और पहलवानी की ट्रेनिंग दी. गामा को ‘गामा नून वाला’ भी कहा जाता था. बचपन से ही उन्होंने इतनी मेहनत शुरू कर दी थी कि कम उम्र में ही लोग उनकी ताकत देखकर दंग रह जाते थे. यही मेहनत आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनाने वाली थी.

10 साल में कैसे बन गए स्टार?

गामा ने बहुत छोटी उम्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था. कहा जाता है कि जब वह सिर्फ 10 साल के थे, तब 400 पहलवानों के बीच सबसे ज्यादा उठक-बैठक लगाकर सबको चौंका दिया था. इस मुकाबले में उनकी ताकत और स्टैमिना देखकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को अपने संरक्षण में ले लिया. इसके बाद गामा को उस्ताद माधो सिंह से ट्रेनिंग दिलाई गई. कई सालों तक उन्होंने बेहद कठिन अभ्यास किया. गामा खुद कहते थे कि उस समय इतनी ज्यादा बैठकें लगाईं कि पूरा शरीर अकड़ गया था और एक हफ्ते तक चारपाई से नहीं उठ सके थे. लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें अलग पहचान दिलाई.

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15 घंटे की कसरत कैसे करते थे?

गामा की ट्रेनिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है. बताया जाता है कि वह हर दिन करीब 15 घंटे तक कसरत करते थे. रोज़ 2 हजार दंड, 5 हजार बैठकें और 2 हजार बार मुगदर घुमाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. इतना ही नहीं, वह भारी पत्थर गले में डालकर एक मील तक दौड़ लगाते थे. सुबह से लेकर रात तक उनकी जिंदगी सिर्फ अखाड़े और अभ्यास के इर्द-गिर्द घूमती थी. पहलवान बरकत अली के मुताबिक, गामा सुबह शरीर के निचले हिस्से की और दोपहर में ऊपरी हिस्से की कसरत करते थे. शाम को घंटों पैदल चलते थे. उनकी फिटनेस और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 60 साल की उम्र में भी लोग उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान मानते थे.

आखिर क्या थी गामा की डाइट?

गामा की ताकत के पीछे उनकी खुराक भी सबसे बड़ा राज मानी जाती थी. कहा जाता है कि वह रोज़ 10 से 20 लीटर तक दूध पी जाते थे. इसके अलावा उनकी डाइट में घी, मक्खन, बादाम, फल और मटन की यखनी शामिल होती थी. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह रोज़ 6 मुर्गे खाते थे. इतनी भारी डाइट लेने के बाद ही वह घंटों तक कठिन कसरत कर पाते थे. गामा की जिंदगी पूरी तरह अनुशासन से भरी थी. वह सुबह चार बजे उठ जाते थे और मौसम कैसा भी हो, अभ्यास कभी नहीं छोड़ते थे. यही वजह थी कि उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि बड़े-बड़े पहलवान भी उनसे डरते थे और मुकाबले से पहले ही दबाव महसूस करने लगते थे.

विदेशी पहलवान क्यों डरते थे?

गामा ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना जलवा दिखाया. साल 1910 में वह लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के नामी पहलवानों को चुनौती दी. अमेरिकी पहलवान बेंजामिन ‘डॉक’ रोलर को उन्होंने दो मिनट से भी कम समय में हरा दिया था. इसके बाद उनका सबसे चर्चित मुकाबला पोलैंड के वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लाव ज़बिशको से हुआ. इस मुकाबले में ज़बिशको लगातार बचते रहे और कुश्ती बेनतीजा रही. लेकिन अगले मुकाबले में जब ज़बिशको मैदान में नहीं पहुंचे, तो गामा को विजेता घोषित कर दिया गया. इसके बाद उन्हें ‘जॉन बुल गोल्डन बेल्ट’ से सम्मानित किया गया. दुनिया भर के अखबारों में गामा की चर्चा होने लगी और उन्हें अजेय पहलवान माना जाने लगा.

पटियाला की कुश्ती क्यों मशहूर हुई?

साल 1928 में पटियाला में गामा और ज़बिशको का दोबारा मुकाबला हुआ. इस कुश्ती को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे. कहा जाता है कि स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद थे. सभी को लगा था कि मुकाबला घंटों चलेगा, इसलिए रोशनी तक का इंतजाम किया गया था. लेकिन गामा ने शुरुआत होते ही ज़बिशको को सिर्फ 30 सेकंड में चित कर दिया. चारों तरफ गामा के नाम के नारे गूंजने लगे. पटियाला के महाराजा इतने खुश हुए कि उन्होंने गामा को मोतियों का हार पहनाया, चांदी की गदा दी और गांव इनाम में दिया. इस जीत के बाद गामा का नाम दुनिया के सबसे बड़े पहलवानों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

आखिरी दिनों में क्या हुआ?

भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद गामा लाहौर चले गए. वहां उन्होंने कुछ समय तक ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी किया, लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया. साल 1954 में उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई. इसके बावजूद वह आखिरी समय तक पहलवानी से जुड़े रहे. गामा साहित्य और शायरी के भी शौकीन थे. उनकी नातिन कुलसुम नवाज़ बाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की पत्नी बनीं. 23 मई 1960 को गामा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. कहा जाता है कि आखिरी समय में भी उन्होंने बेहद शांत अंदाज में परिवार से बात की. जिस पहलवान ने पूरी जिंदगी कभी हार नहीं मानी, वह आखिरकार हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन उनकी ताकत और जीत की कहानियां आज भी अमर हैं.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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