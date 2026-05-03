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Hindi Newsशिक्षाब्रिटिश हुकूमत को औकात दिखाने वाला वो हिंदू राजा, जिसने शाही कारों को बना दिया नगरपालिका की कचरा गाड़ी

ब्रिटिश हुकूमत को औकात दिखाने वाला वो हिंदू राजा, जिसने शाही कारों को बना दिया नगरपालिका की कचरा गाड़ी

जानिए राजस्थान के अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर की ऐतिहासिक कहानी, जिन्होंने लंदन में हुए अपमान का बदला लेने के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार 'रोल्स रॉयस' से शहर का कूड़ा उठवाया और ब्रिटिश हुकूमत के घमंड को मिट्टी में मिला दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 03, 2026, 06:23 PM IST
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ब्रिटिश हुकूमत को औकात दिखाने वाला वो हिंदू राजा, जिसने शाही कारों को बना दिया नगरपालिका की कचरा गाड़ी

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार मानी जाने वाली रोल्स रॉयस कभी सड़कों पर कूड़ा उठाती थी? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान के अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर से जुड़ा एक ऐतिहासिक सच है. साल 1920 में लंदन में शुरू हुई एक घटना ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के घमंड को चूर-चूर कर दिया, बल्कि रोल्स रॉयस जैसी नामी कंपनी की साख को भी मिट्टी में मिला दिया था. एक राजा के स्वाभिमान और अपमान के बदले की यह दास्तान आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं.

लंदन में महाराजा का अपमान

यह पूरी घटना साल 1920 के आसपास की है, जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ब्रिटेन के दौरे पर लंदन में थे. एक दिन वे बिल्कुल साधारण कपड़ों में लंदन की सड़कों पर टहलने निकले. इसी दौरान उनकी नजर रोल्स रॉयस के एक आलीशान शोरूम पर पड़ी. महाराजा जय सिंह ने वहां खड़ी एक शानदार गाड़ी को देखा और उसके बारे में जानने के लिए वे शोरूम के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन उनके बेहद साधारण पहनावे को देखकर कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं सके.

कर्मचारियों ने गरीब समझकर उड़ाया मजाक

कर्मचारियों ने महाराजा जय सिंह के साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें मामूली और गरीब भारतीय नागरिक समझ लिया. उन्होंने महाराजा के साथ बेहद रूखा और अपमानजनक व्यवहार किया. कर्मचारियों ने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें तुरंत शोरूम से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया. महाराजा जय सिंह को यह अपमान अंदर तक चुभ गया. वे बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप लौट आए, लेकिन उन्होंने मन ही मन रोल्स रॉयस के इस घमंड और अपमान का बदला लेने की तैयारी कर ली थी.

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शाही एंट्री और सभी गाड़ियां खरीदीं

लंदन में हुए अपमान का बदला लेने के लिए महाराजा ने एक शानदार योजना बनाई. अगले दिन वे शाही वस्त्रों में लाव-लश्कर के साथ उसी रोल्स रॉयस के शोरूम में गए. अलवर के महाराजा को आते देख कर्मचारियों में खलबली मच गई. उन्होंने रेड कार्पेट बिछा दिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. महाराजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ रोल्स रॉयस की कई गाड़ियां खरीदने का बड़ा ऑर्डर दिया. इतिहास में बताया जाता है कि उन्होंने शोरूम में मौजूद सभी गाड़ियों का भुगतान नकद पैसों में किया था.

कूड़ा उठाने का ऐतिहासिक बदला

जब ये गाड़ियां भारत में अलवर पहुंचीं, तो महाराजा ने एक अनोखा और कड़ा आदेश जारी किया. उन्होंने नगरपालिका को निर्देश दिया कि इन सभी गाड़ियों का उपयोग शहर का कचरा उठाने के लिए किया जाए. राजा के आदेश पर कर्मचारी रोल्स रॉयस की लग्जरी कारों के आगे झाड़ू बांधकर और उनमें कूड़ा भरकर सड़कों पर घूमने लगे. इस नजारे को जिसने भी देखा, वह हैरान रह गया. जल्द ही यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और कंपनी की साख और लोकप्रियता को गहरा धक्का लगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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Maharaja Jai Singh of AlwarRolls Royce Garbage Story

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