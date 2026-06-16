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सिर्फ डिग्री नहीं, भविष्य की तैयारी! AI, लीडरशिप और स्टार्टअप्स ने बदल दिया MBA का पूरा खेल

AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप कल्चर के दौर में MBA की परिभाषा तेजी से बदल रही है. अब केवल मार्केटिंग और फाइनेंस का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेतृत्व, तकनीकी समझ और उद्यमिता कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:37 PM IST
सिर्फ डिग्री नहीं, भविष्य की तैयारी! AI, लीडरशिप और स्टार्टअप्स ने बदल दिया MBA का पूरा खेल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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