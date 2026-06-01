दुनिया का पिज्जा किंगडम! आखिर कौन सा है वो शहर, जहां जन्मा था करोड़ों लोगों का पसंदीदा फास्ट फूड?

इटली का नेपल्स शहर दुनिया की पिज्जा राजधानी कहलाता है, क्योंकि यहीं आधुनिक पिज्जा का जन्म हुआ था. 18वीं-19वीं सदी में शुरू हुआ ये व्यंजन आज दुनिया भर में अपना पहचान बना चुका है. नेपोलिटन पिज्जा, मार्घेरिटा पिज्जा और यूनेस्को की मान्यता ने नेपल्स को पिज्जा प्रेमियों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है.
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दुनिया में अगर किसी एक खाने को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उसमें पिज्जा का नाम जरूर शामिल होगा. आज पिज्जा अमेरिका से लेकर भारत, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह खाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 'पिज्जा राजधानी' किस शहर को कहा जाता है? इसका जवाब है इटली का नेपल्स (Naples). यही वह शहर है जहां आधुनिक पिज्जा का जन्म हुआ और जहां आज भी पारंपरिक तरीके से बनाए गए पिज्जा को सबसे असली माना जाता है.
पिज्जा की शुरुआत 18वीं और 19वीं सदी में इटली के नेपल्स शहर में हुई थी. उस समय यह गरीब मजदूरों का सस्ता और पेट भरने वाला भोजन माना जाता था. लोग रोटी जैसे बेस पर टमाटर, तेल और कुछ साधारण सामग्री डालकर खाते थे. धीरे-धीरे यह व्यंजन लोकप्रिय होने लगा और पूरे शहर की पहचान बन गया.
नेपल्स को पिज्जा की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां का नेपोलिटन पिज्जा (Neapolitan Pizza) दुनिया भर में मशहूर है. इसकी खासियत है पतला और मुलायम बेस, ताजा टमाटर, मोजरेला चीज और लकड़ी की भट्ठी में पकाने की पारंपरिक तकनीक. यहां आज भी कई पिज्जा रेस्तरां सैकड़ों साल पुरानी विधियों का पालन करते हैं.
पिज्जा की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नाम Pizza Margherita का है. कहा जाता है कि 1889 में एक शेफ ने इटली की महारानी Margherita of Savoy के सम्मान में यह पिज्जा बनाया था. इसमें लाल टमाटर, सफेद मोजरेला और हरी तुलसी का उपयोग किया गया, जो इटली के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का प्रतिनिधित्व करते थे.
नेपल्स की पिज्जा बनाने की पारंपरिक कला को 2017 में UNESCO ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल किया. यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि पिज्जा केवल एक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत भी है.
हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक नेपल्स पहुंचते हैं ताकि वे असली नेपोलिटन पिज्जा का स्वाद ले सकें. यहां पिज्जा केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि शहर की पहचान, इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है. यही वजह है कि नेपल्स को आज भी गर्व के साथ "दुनिया की पिज्जा राजधानी" कहा जाता है.
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