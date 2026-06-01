Advertisement
trendingNow13235237
Hindi Newsशिक्षादुनिया का पिज्जा किंगडम! आखिर कौन सा है वो शहर, जहां जन्मा था करोड़ों लोगों का पसंदीदा फास्ट फूड?

दुनिया का पिज्जा किंगडम! आखिर कौन सा है वो शहर, जहां जन्मा था करोड़ों लोगों का पसंदीदा फास्ट फूड?

इटली का नेपल्स शहर दुनिया की पिज्जा राजधानी कहलाता है, क्योंकि यहीं आधुनिक पिज्जा का जन्म हुआ था. 18वीं-19वीं सदी में शुरू हुआ ये व्यंजन आज दुनिया भर में अपना पहचान बना चुका है. नेपोलिटन पिज्जा, मार्घेरिटा पिज्जा और यूनेस्को की मान्यता ने नेपल्स को पिज्जा प्रेमियों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का पिज्जा किंगडम! आखिर कौन सा है वो शहर, जहां जन्मा था करोड़ों लोगों का पसंदीदा फास्ट फूड?

दुनिया में अगर किसी एक खाने को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उसमें पिज्जा का नाम जरूर शामिल होगा. आज पिज्जा अमेरिका से लेकर भारत, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह खाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 'पिज्जा राजधानी' किस शहर को कहा जाता है? इसका जवाब है इटली का नेपल्स (Naples). यही वह शहर है जहां आधुनिक पिज्जा का जन्म हुआ और जहां आज भी पारंपरिक तरीके से बनाए गए पिज्जा को सबसे असली माना जाता है.

कैसे शुरू हुई पिज्जा की कहानी?

पिज्जा की शुरुआत 18वीं और 19वीं सदी में इटली के नेपल्स शहर में हुई थी. उस समय यह गरीब मजदूरों का सस्ता और पेट भरने वाला भोजन माना जाता था. लोग रोटी जैसे बेस पर टमाटर, तेल और कुछ साधारण सामग्री डालकर खाते थे. धीरे-धीरे यह व्यंजन लोकप्रिय होने लगा और पूरे शहर की पहचान बन गया.

क्यों खास है नेपल्स?

नेपल्स को पिज्जा की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां का नेपोलिटन पिज्जा (Neapolitan Pizza) दुनिया भर में मशहूर है. इसकी खासियत है पतला और मुलायम बेस, ताजा टमाटर, मोजरेला चीज और लकड़ी की भट्ठी में पकाने की पारंपरिक तकनीक. यहां आज भी कई पिज्जा रेस्तरां सैकड़ों साल पुरानी विधियों का पालन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महारानी के नाम पर रखा गया था मार्घेरिटा पिज्जा

पिज्जा की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नाम Pizza Margherita का है. कहा जाता है कि 1889 में एक शेफ ने इटली की महारानी Margherita of Savoy के सम्मान में यह पिज्जा बनाया था. इसमें लाल टमाटर, सफेद मोजरेला और हरी तुलसी का उपयोग किया गया, जो इटली के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का प्रतिनिधित्व करते थे.

यूनेस्को ने भी दी मान्यता

नेपल्स की पिज्जा बनाने की पारंपरिक कला को 2017 में UNESCO ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल किया. यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि पिज्जा केवल एक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत भी है.

आज भी लाखों लोग पहुंचते हैं नेपल्स

हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक नेपल्स पहुंचते हैं ताकि वे असली नेपोलिटन पिज्जा का स्वाद ले सकें. यहां पिज्जा केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि शहर की पहचान, इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है. यही वजह है कि नेपल्स को आज भी गर्व के साथ "दुनिया की पिज्जा राजधानी" कहा जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Pizza KingdomPizza CityPizza Kingdom of the WorldPizza Favorite Fast Food

Trending news

झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन से बंगाल सरकार में मंत्री, दिलचस्प है माझी के संघर्ष के कहानी
Kalita Majhi
झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन से बंगाल सरकार में मंत्री, दिलचस्प है माझी के संघर्ष के कहानी
रील बनाने के चक्कर में मत करना ये गलती, फ्लाइट तो छूटेगी; पुलिस उठाकर बंद कर देगी!
Airport
रील बनाने के चक्कर में मत करना ये गलती, फ्लाइट तो छूटेगी; पुलिस उठाकर बंद कर देगी!
'मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है', राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स
Bengaluru Traffic
'मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है', राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स
पहलगाम हमले का सबसे बड़ा रहस्य, आतंकियों तक कैसे पहुंचा चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल?
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले का सबसे बड़ा रहस्य, आतंकियों तक कैसे पहुंचा चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल?
'2500 दफ्तर तोड़ दिए, मुझे भी पीटा गया', BJP सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'2500 दफ्तर तोड़ दिए, मुझे भी पीटा गया', BJP सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी
पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... सिब्बल पर क्यों BJP हुई हमलावर
Kapil Sibal
पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... सिब्बल पर क्यों BJP हुई हमलावर
5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
Heatwave
5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
Mamata Banerjee
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका