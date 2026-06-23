नीट आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बन चुकी है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस परीक्षा में बैठते हैं. लेकिन यह सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों, मेहनत और निवेश का केंद्र बन जाता है. कई परिवार वर्षों तक अपनी बचत का बड़ा हिस्सा बच्चों की तैयारी पर खर्च करते हैं. डॉक्टर बनने का सपना जितना बड़ा होता है, उसे हासिल करने की राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है.
NEET की तैयारी का खर्च शहर, कोचिंग संस्थान और छात्र की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. बड़े शहरों में एक साल की कोचिंग फीस ही एक से तीन लाख रुपये तक पहुंच सकती है. इसके अलावा हॉस्टल, भोजन, किताबें, नोट्स, ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज का खर्च अलग होता है. कई छात्र कोटा, दिल्ली, पटना और हैदराबाद जैसे कोचिंग हब में जाकर तैयारी करते हैं, जहां रहने और खाने का वार्षिक खर्च भी लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. ऐसे में कई परिवारों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक निवेश बन जाता है.
NEET की तैयारी केवल आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद कठिन मानी जाती है. छात्रों को रोजाना कई घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है और लगातार बेहतर प्रदर्शन का दबाव बना रहता है. परिवार, समाज और खुद की अपेक्षाएं तनाव को और बढ़ा देती हैं. कई बार परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर छात्रों को निराशा और आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य आज NEET तैयारी का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है.
हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन सीमित सरकारी मेडिकल सीटों के कारण सभी को सफलता नहीं मिल पाती. कई छात्र एक या दो नहीं, बल्कि तीन-चार बार तक परीक्षा देने का फैसला करते हैं. ड्रॉप ईयर लेना, फिर से कोचिंग करना और नई रणनीति के साथ तैयारी शुरू करना आसान नहीं होता. इस दौरान आर्थिक बोझ के साथ मानसिक थकान भी बढ़ती है. फिर भी डॉक्टर बनने का सपना उन्हें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है.
डॉक्टर बनने की राह कठिन जरूर है, लेकिन लाखों छात्र हर साल अपने लक्ष्य तक पहुंचते भी हैं. उनकी सफलता के पीछे केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि परिवार का सहयोग, आर्थिक त्याग और वर्षों का धैर्य होता है. NEET यह दिखाती है कि एक डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और मजबूत मानसिकता की भी जरूरत होती है. यही कारण है कि इस परीक्षा को केवल एक एग्जाम नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और सपनों की लंबी यात्रा माना जाता है.