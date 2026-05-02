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Hindi Newsशिक्षाGK QUIZ: कर्ज के बोझ तले दबे हैं ये 5 देश, क्या जानते हैं दुनिया के सबसे कर्जदार देशों के नाम?

GK QUIZ: कर्ज के बोझ तले दबे हैं ये 5 देश, क्या जानते हैं दुनिया के सबसे कर्जदार देशों के नाम?

Worlds most indebted nations: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, चीन और जापान आज भारी कर्ज के दबाव में हैं, जहां अकेले अमेरिका पर 38.27 ट्रिलियन डॉलर का उधार है. बढ़ता सरकारी खर्च और धीमी आर्थिक रफ्तार की वजह से कई देशों का कर्ज उनकी कुल GDP से भी अधिक हो चुका है.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 02, 2026, 01:17 PM IST
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GK QUIZ: कर्ज के बोझ तले दबे हैं ये 5 देश, क्या जानते हैं दुनिया के सबसे कर्जदार देशों के नाम?

Worlds most indebted nations: दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज भारी कर्ज के दबाव में हैं. यह कर्ज धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और कई देशों की चिंता भी बढ़ा रहा है. कुछ देशों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनका कुल कर्ज उनकी GDP से भी ज्यादा हो चुका है. यानी जितनी कमाई होती है, उससे ज्यादा उधार लिया जा चुका है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किन देशों पर सबसे ज्यादा कर्ज है और उनकी हालत कितनी गंभीर है.

अमेरिका

इस सूची में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है. अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका कर्ज भी सबसे ज्यादा है. आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका पर करीब 38.27 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. इसके पीछे कई कारण हैं. जैसे ज्यादा सरकारी खर्च, रक्षा बजट, सामाजिक योजनाएं और टैक्स में कटौती. हालांकि अमेरिका को एक फायदा भी है. उसका डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी है. इसी वजह से उसे आसानी से कर्ज मिल जाता है.

चीन

दूसरे नंबर पर चीन आता है. चीन तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन उसके साथ कर्ज भी बढ़ता जा रहा है. चीन पर लगभग 18.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और विकास योजनाएं इसकी वजह मानी जाती हैं. इसके बाद जापान का नाम आता है. जापान पर करीब 9.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. यहां बुजुर्ग आबादी ज्यादा है. सरकार को सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि कर्ज लगातार बढ़ रहा है.

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ब्रिटेन

यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन भी इस सूची में शामिल है. यहां आर्थिक उतार-चढ़ाव और ब्रेक्सिट के बाद की परिस्थितियों ने कर्ज को बढ़ाया है. सरकार का खर्च भी लगातार बढ़ा है. हालांकि इसे नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं. इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है. फ्रांस में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है. वहीं सरकारी खर्च ज्यादा है. इस कारण वहां भी कर्ज बढ़ता जा रहा है.

फ्रांस 

फ्रांस का नाम यूनाइटेड किंगडम के बाद आता है. यहां कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देश की आर्थिक रफ्तार धीमी बनी हुई है. दूसरी तरफ सरकार का खर्च काफी ज्यादा है. ऐसे में आय और खर्च का संतुलन बिगड़ रहा है. इसी कारण फ्रांस पर कर्ज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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