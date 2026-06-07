ये हैं 8 सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां, जहां आप भी कमा सकते हैं करोड़ों!

Artificial Intelligence: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दौर है और यह दुनिया भर में नौकरियों का चेहरा बदल रहा है. भारत के गुरुग्राम और बेंगलुरु से लेकर अमेरिका की सिलिकॉन वैली, लंदन और टोक्यो जैसे बड़े शहरों तक, AI से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. Google, Amazon और OpenAI जैसी बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां इन एक्सपर्ट्स को करोड़ों के पैकेज दे रही हैं, जिससे AI अब दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाले करियर में से एक बन गया है.
AI से जुड़ी नौकरियों में अच्छी टेक्नोलॉजी की समझ, प्रोग्रामिंग (जैसे Python, R) और मैथ्स की नॉलेज बहुत जरूरी है. ये नौकरियां चैटबॉट, खुद से चलने वाले वाहन और डेटा एनालिसिस जैसे फील्ड में क्रांति ला रही हैं. भारत में इन नौकरियों में सालाना सैलरी 6 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक हो सकती है, जबकि पूरी दुनिया में यह $65,000 से $900,000 (लगभग ₹54 लाख से ₹7.5 करोड़) तक जाती है. तो चलिए, जानते हैं AI में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली 8 नौकरियां कौन सी हैं:
AI में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली 8 नौकरियां
1. AI प्रोडक्ट मैनेजर
काम: AI पर आधारित नए प्रोडक्ट बनाना और उन्हें लॉन्च करना. ये लोग यूजर्स और टेक्निकल टीम के बीच की कड़ी होते हैं. ये प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केट की जरूरतों को समझते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस या इनसे जुड़े फील्ड में बैचलर या मास्टर डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python, Java) और AI टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ. मजबूत लीडरशिप, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स. 3-5 साल का प्रोडक्ट मैनेजमेंट या इससे जुड़ा एक्सपीरिएंस.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली-NCR (कंपनियां: Google, Amazon, Microsoft, Flipkart).
सैलरी (भारत में): ₹20 लाख से ₹40 लाख सालाना.
सैलरी (विदेश में): $142,644 से $300,000-$900,000 सालाना (Netflix ने हाल ही में इस रेंज में सैलरी ऑफर की है).
2. मशीन लर्निंग इंजीनियर
काम: मशीन लर्निंग मॉडल को डिजाइन करना, बनाना और उन्हें लीड करना. डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मिलकर काम करना. बड़े डेटासेट का एनालिसिस करना और अनुमान लगाने वाले मॉडल बनाना.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या इंजीनियरिंग में बैचलर/ मास्टर डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python, R, Java) में महारत और TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn जैसे फ्रेमवर्क का ज्ञान. मैथ्स और सांख्यिकी (Statistics) पर अच्छी पकड़. मशीन लर्निंग या संबंधित फील्ड में 3-5 साल का एक्सपीरिएंस.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु (भारत की सिलिकॉन वैली), चेन्नई, हैदराबाद (कंपनियां: Amazon, Flipkart, Reliance Jio, Infosys).
सैलरी (भारत में): ₹8 लाख से ₹29 लाख सालाना.
3. AI रिसर्च साइंटिस्ट
काम: नए AI एल्गोरिदम और मॉडल विकसित करना. एकेडमिक संस्थानों और रिसर्च लैब्स के साथ काम करना. रिसर्च पेपर पब्लिश करना और कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च पेश करना.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या संबंधित फील्ड में PhD. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सांख्यिकी में एक्सपर्टीज. प्रोग्रामिंग (Python, R) और रिसर्च मेथड्स में एक्सीलेंसी.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई (कंपनियां: Google, IBM, Microsoft).
सैलरी (भारत में): ₹10 लाख से ₹25 लाख सालाना.
4. कंप्यूटर विजन इंजीनियर
काम: ऐसा सिस्टम बनाना जो फोटो और वीडियो को समझ और क्लासीफाई कर सकें. ऑटोनॉमस वाहनों, रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी में काम करना. इमेज प्रोसेसिंग और रिकॉग्निशन मॉडल को लागू करना.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में बैचलर/मास्टर डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python, C++) और कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी (OpenCV) में विशेषज्ञता. मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की गहरी समझ.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद (कंपनियां: InData Labs, Ola, Tata).
सैलारी (भारत में): ₹8 लाख से ₹20 लाख सालाना.
5. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) इंजीनियर
काम: चैटबॉट, वॉयस असिस्टेंट और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप करना. मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग और NLP टूल का उपयोग करना.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स या संबंधित फील्ड में डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python) और NLP टूल (NLTK, SpaCy) में एक्सपर्टीज. भाषा विज्ञान और सांख्यिकी की समझ.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली (कंपनियां: Amazon, Accenture, TCS).
सैलरी (भारत में): ₹7 लाख से ₹18 लाख सालाना.
6. डेटा साइंटिस्ट
काम: बिज़नेस के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए बड़े डेटासेट का एनालिसिस करना. मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करना.
योग्यता: डेटा साइंस, सांख्यिकी या गणित में मास्टर डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python, R), डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल (Tableau, Power BI) और बिग डेटा टेक्नोलॉजी (Hadoop, Spark) में एक्सपर्टीज. 2-4 साल का एक्सपीरिएंस.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम (कंपनियां: IBM, Google, JP Morgan).
सैलरी (भारत में): ₹6 लाख से ₹15 लाख सालाना.
7. बिग डेटा इंजीनियर
काम: डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. बड़े डेटासेट को प्रोसेस करने के लिए Hadoop, Spark जैसे टूल का उपयोग करना. डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट के साथ काम करना.
योग्यता: कंप्यूटर साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में बैचलर/मास्टर डिग्री. प्रोग्रामिंग (Python, Java) और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपीरिएंस. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और क्लाउड प्लेटफॉर्म (AWS, Azure) का ज्ञान.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई (कंपनियां: TCS, Wipro, Infosys).
सैलरी (भारत में): ₹8 लाख से ₹20 लाख सालाना.
8. रोबोटिक्स इंजीनियर
काम: AI-पावर्ड रोबोट्स को डिजाइन करना और प्रोटोटाइप बनाना. सेंसर डेटा प्रोसेसिंग, पाथ प्लानिंग और ह्यूमन-रोबोट इंटरेक्शन पर काम करना.
योग्यता: रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में डिग्री. मशीन लर्निंग, CAD/CAM और IoT का ज्ञान. 2-5 साल का अनुभव.
कहां मिलेंगी नौकरियां (भारत में): बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली (कंपनियां: Amazon, Bosch, Flybase).
सैलरी (भारत में): ₹8 लाख से ₹27 लाख सालाना.