BPO, कॉल सेंटर से लेकर कंटेंट राइटर तक, AI की वजह से खतरे में ये नौकरियां! देखें आपकी जॉब लिस्ट में है या नहीं
BPO, कॉल सेंटर से लेकर कंटेंट राइटर तक, AI की वजह से खतरे में ये नौकरियां! देखें आपकी जॉब लिस्ट में है या नहीं

AI: एआई के कारण कुछ नौकरी वालों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है. इस खबर में जानें किन प्रोफेशन्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:32 PM IST
BPO, कॉल सेंटर से लेकर कंटेंट राइटर तक, AI की वजह से खतरे में ये नौकरियां! देखें आपकी जॉब लिस्ट में है या नहीं

Jobs in Danger: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे-धीरे करके हमारे जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहा है. हर तरफ लोग किसी ना किसी चीज के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. एआई जहां एक तरफ लोगों के कुछ कामों को आसान कर रहा है तो वहीं, ये कुछ नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बन रहा है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे AI की वजह से किन प्रोफेशन्स पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है. 

जानकारों के अनुसार, आने वाले 5 से 10 सालों में लाखों नौकरियां एआई के कारण खत्म हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन हां कुछ हद एआई ही अधिकतर चीजों को करने में सक्षम होगा. ऐसे में आपको समय के साथ खुद को अपडेट करने की बेहद जरुरत है.  

1. डेटा एंट्री ऑपरेटर
एआई इस तरह के कामों को करने में इंसानों से तेज हो गया है. बड़ी-बड़ी कंपनियां अब बेसिक  डेटा लेवल एंट्री के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसे में ज्यादा संभावनाएं है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. 

2. BPO और कॉल सेंटर जॉब्स
वर्तमान आप सभी जानते होंगे कि चैटबॉट और एआई 24 घंटे बिना रुके हर किसी के लिए काम कर रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा कर रही हैं. ऐसे में हो सकता है कॉल सेंटर की आने वाले टाइम पर चीजे एआई के जरिए ही कराए जाए. 

पहले किया MBBS, फिर क्रैक की UPSC परीक्षा; AIR-35 के साथ भी नहीं बनें IAS, जानें वजह

3. कंटेंट राइटिंग और जर्नलिज्म
वहीं, एआई के वजह से कंटेंट राइटर की नौकरी पर भी काफी खतरा बढ़ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि एआई ज्यादातर चीजे सही तरीके से लिखकर लोगों को प्रोवाइड कर रहा है. एआई के जरिए हर एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ जानकारी मिल जा रही है. ऐसे में इस प्रोफेशन पर खतरा बाकी नौकरियों से ज्यादा है. 

4.  अकाउंटिंग और बेसिक फाइनेंस जॉब्स
इतना ही नहीं आज के समय में AI-बेस्ड टूल्स बिलिंग, टैक्स, कैलकुलेशन जैसी चीजें भी करके आपकी मदद कर रहे हैं और इंसानों से तेज गति से काम कर रहे हैं. हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि मशीनें वो सारी एडवांस चीजें नहीं कर सकती,  जिसके लिए स्किल्स की जरूरत होती है. इसलिए खुद को हर दिन समय के साथ अपडेट करते रहे.  

8 की उम्र से ही सीखा संगीत, 'Kaun Tujhe..' गाने से बनाई पहचान; अब BB 19 में कर रहे एंट्री, जानें म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक की पढ़ाई

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

