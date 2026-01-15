Advertisement
School Holiday: 16 जनवरी को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Closed or Open on 16th January: लोहड़ी, मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहार के कारण भारत के अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है. हालांकि, 16 जनवरी को किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और कहां खुले? आइए 16 जनवरी स्कूल छुट्टी के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:36 PM IST
School Holiday or Not on 16 January 2026: देश के अलग-अलग राज्यों में त्योहारी सीजन और भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां हैं. 13 से 15 जनवरी के बीच कई राज्यों में लोहड़ी और मकर संक्रांति के कारण अलग-अलग राज्य और जिलों में स्कूल बंद रहे. दिल्ली एनसीआर में 15 जनवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी है. कई अभिभावकों के सवाल भी है कि क्या दिल्ली एनसीआर में 16 जनवरी से स्कूल खुलेंगे? पिछले दो दिनों में सर्दी के बढ़ने से इस सवाल ने जगह बना ली है. कुछ राज्य हैं जहां सर्दियों की छुट्टियों की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. 20 जनवरी तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि 16 जनवरी को किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे?

16 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल खुले रहेंगे. स्कूल को 16 जनवरी को बंद रखने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं जारी की गई है. जबकि, अन्य राज्य हैं जहां पोंगल की छुट्टी के कारण स्कूलों को बंद रखा जाएगा. दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. उत्तरी राज्यों में भी कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

Is School Closed or Not: 16 जनवरी को कहां स्कूल बंद रहेंगे?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के कारण यहां स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी 2026 तक रहने वाली है. अन्य राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ में भी भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी की आखिरी तारीख में बदलाव किया गया है. यहां के सभी स्कूल 16 से 18 जनवरी तक बंद रहेंगे. इसके बाद स्कूलों को खोला जाएगा.

पोंगल के कारण स्कूलों यहां बंद रहेंगे स्कूल

दक्षिण राज्यों में मकर संक्रांति की तरह ही पोंगल का त्योहार मनाया जाता है जिसे कानूम पोंगल, मट्टू पोंगल और सूर्य पोंगल जैसे नाम से भी जाना जाता है. स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी बैंक और दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया गया है. तमिलनाडु में 17 जनवरी तक सरकारी छुट्टी है. इस वजह से यहां के सभी स्कूल 16 जनवरी को भी बंद रहेंगे.

School Open Date: फिर से कब खुलेंगे स्कूल?

वर्तमान में भीषण सर्दी के कारण भारत के उत्तरी राज्यों में छुट्टी का माहौल बना हुआ है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, राजस्थान और जयपुर जैसे राज्यों में 16 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे. जबकि, कुछ अन्य राज्यों में ठंड के कारण छुट्टियों की तारीख 17 जनवरी तक कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर! 50000 रुपये जीतने और विदेश जाने का मौका, क्या है अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता?

