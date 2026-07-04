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'यही बंगाल का टैलेंट है...' CBSE सिस्टम की खामियां उजागर करने वाले निसर्ग अधिकारी की तारीफ में क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

Nisarg Adhikari News: कोलकाता में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित 'एजुकेशन फॉर विकसित भारत' कॉन्क्लेव में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने CBSE के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम (OSM) में मौजूद तकनीकी खामियों की पहचान करने वाले निसर्ग अधिकारी की जमकर तारीफ की.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:59 AM IST
'यही बंगाल का टैलेंट है...' CBSE सिस्टम की खामियां उजागर करने वाले निसर्ग अधिकारी की तारीफ में क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
Image Credit: Sukanta Majumdar on Nisarg AdhikariSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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