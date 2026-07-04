'यही बंगाल का टैलेंट है...' CBSE सिस्टम की खामियां उजागर करने वाले निसर्ग अधिकारी की तारीफ में क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

Nisarg Adhikari News: इस साल 12वीं की परीक्षा पास करने वाले पश्चिम बंगाल के युवा एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने CBSE के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम (OSM) में मौजूद तकनीकी खामियों की पहचान कर देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. उसके बाद से उनकी काफी तारीफ की जा रही है. हाल ही में इसी प्रतिभा की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने खुले मंच पर तारीफ की है. उन्होंने निसर्ग को बंगाल की प्रतिभा का उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे युवाओं को सही दिशा और अवसर मिलना चाहिए. निसर्ग की इसी काबिलियत के चलते उन्हें IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी सेंटर C3iHub में काम करने का मौका भी मिला है.
कोलकाता में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित 'एजुकेशन फॉर विकसित भारत' कॉन्क्लेव में सुकांत मजूमदार ने निसर्ग अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल के एक छोटे से शहर से आने वाले इस युवा ने अपनी प्रतिभा से दिखा दिया कि बंगाल में हुनर की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, 'यही वह टैलेंट है, जो हमारे बंगाल में मौजूद है.'
मंत्री ने निसर्ग की तकनीकी क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि कम उम्र में ही CBSE के ऑनलाइन सिस्टम की कमजोरियों की पहचान कर अपनी असाधारण योग्यता का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को सही अवसर और मार्गदर्शन देना बेहद जरूरी है. आगे कहा कि 'हमने उसकी विशेषज्ञता और टैलेंट को सही दिशा दी और उसे IIT कानपुर से जोड़ा. वो विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा बन सकता था, लेकिन हमने उसे सीखने और देश के विकास में योगदान देने का बेहतर मंच दिया.'
उन्होंने ये भी बताया कि निसर्ग के माता-पिता भी उनके तकनीकी कौशल से हैरान थे. मंत्री के अनुसार उत्तर बंगाल के एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती.
सीबीएसई ने इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया था. रिजल्ट घोषित होने के बाद कई छात्रों ने डिजिटल उत्तर पुस्तिकाओं में धुंधले पन्ने, कुछ पेज गायब होने, फिजिकल और डिजिटल कॉपी में अंतर जैसी शिकायतें दर्ज कराईं.
उस दौरान निसर्ग अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तकनीकी कोड का विश्लेषण किया और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में कई सुरक्षा संबंधी कमजोरियों की पहचान की. उनकी इस खोज के बाद परीक्षा मूल्यांकन सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई.
निसर्ग अधिकारी की साइबर सिक्योरिटी में रुचि और तकनीकी समझ को देखते हुए IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी सेंटर C3iHub ने उन्हें OSINT और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया है. कम उम्र में मिली यह जिम्मेदारी उनकी प्रतिभा और मेहनत का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है.
निसर्ग अधिकारी की सफलता ये साबित करती है कि प्रतिभा संसाधनों या बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती. वो एक छोटे से शहर से हैं जहां खास साधन और सुविधाएं नहीं है लेकिन सही दिशा, मेहनत और अवसर मिलने पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई जो यकीनन तारीफ के लायक है. यही संदेश सुकांत मजूमदार ने भी अपने संबोधन में दिया और निसर्ग को बंगाल के उभरते हुए टैलेंट का बेहतरीन उदाहरण बताया.