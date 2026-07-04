'यही बंगाल का टैलेंट है...' CBSE सिस्टम की खामियां उजागर करने वाले निसर्ग अधिकारी की तारीफ में क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

Nisarg Adhikari News: इस साल 12वीं की परीक्षा पास करने वाले पश्चिम बंगाल के युवा एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने CBSE के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम (OSM) में मौजूद तकनीकी खामियों की पहचान कर देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. उसके बाद से उनकी काफी तारीफ की जा रही है. हाल ही में इसी प्रतिभा की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने खुले मंच पर तारीफ की है. उन्होंने निसर्ग को बंगाल की प्रतिभा का उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे युवाओं को सही दिशा और अवसर मिलना चाहिए. निसर्ग की इसी काबिलियत के चलते उन्हें IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी सेंटर C3iHub में काम करने का मौका भी मिला है.