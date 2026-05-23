भारत के वो स्कूल जहां किताबें नहीं, जंगल और खेत में होती है पढ़ाई

भारत में अब कुछ स्कूल पारंपरिक क्लासरूम की जगह जंगल, खेत और प्रकृति के बीच बच्चों को पढ़ा रहे हैं. यहां बच्चे किताबों के साथ-साथ खेती, पेड़-पौधों और खुले माहौल से सीख रहे हैं. एक्सपर्ट्स इसे भविष्य की आधुनिक और प्रैक्टिकल शिक्षा का नया मॉडल मान रहे हैं.
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भारत में शिक्षा का मतलब लंबे समय तक सिर्फ क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड और मोटी किताबों तक सीमित माना जाता रहा. लेकिन अब देश के कुछ स्कूल इस सोच को पूरी तरह बदल रहे हैं. यहां बच्चे चार दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि जंगल, खेत, नदी किनारे और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं. इन स्कूलों में पेड़-पौधे, मिट्टी, खेती और प्रकृति ही बच्चों की असली किताब बन चुकी है. बच्चे विज्ञान को खेतों में समझते हैं, गणित को खेती से जोड़ते हैं और पर्यावरण को किताबों से नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच रहकर सीखते हैं. यही वजह है कि अब ये अनोखे स्कूल देशभर में चर्चा का विषय बन रहे हैं और लोग इन्हें भविष्य की शिक्षा का नया मॉडल मानने लगे हैं.
देश के कई राज्यों में ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहां बच्चों को प्रकृति के बीच पढ़ाया जाता है. उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुछ स्कूल जंगलों और खेतों के बीच बनाए गए हैं. यहां बच्चों को सिर्फ किताबें रटाने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें चीजों को देखकर और महसूस करके सिखाया जाता है. बच्चे पेड़ों की प्रजातियां पहचानते हैं, मिट्टी के प्रकार समझते हैं और खेती के जरिए विज्ञान सीखते हैं. इन स्कूलों का मानना है कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक होती है. यही वजह है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों में रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता दिखाई देता है.
इन स्कूलों में पढ़ाई का तरीका पारंपरिक स्कूलों से बिल्कुल अलग होता है. यहां बच्चे खेतों में जाकर फसल उगाना सीखते हैं और वहीं से गणित, विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों को समझते हैं. उदाहरण के तौर पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की प्रक्रिया से बच्चों को मौसम, पानी और जैविक खेती की जानकारी दी जाती है. कई स्कूलों में बच्चे खुद पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की प्रैक्टिकल पढ़ाई बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करती है.
नई शिक्षा नीति आने के बाद अब अनुभव आधारित शिक्षा यानी Experiential Learning पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ किताबों से पढ़ाई करने पर बच्चे कई चीजें व्यवहारिक रूप से नहीं समझ पाते. इसी वजह से अब स्कूल बच्चों को वास्तविक माहौल में सीखने का मौका दे रहे हैं. जंगल और खेतों में पढ़ाई करने से बच्चों का मानसिक तनाव भी कम होता है और उनका प्रकृति से जुड़ाव बढ़ता है. कई रिसर्च में भी यह सामने आया है कि खुले वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों की एकाग्रता और सीखने की क्षमता बेहतर होती है. यही कारण है कि अब इस मॉडल को भविष्य की आधुनिक शिक्षा माना जा रहा है.
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत में ऐसे स्कूलों की संख्या और बढ़ सकती है. डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे मोबाइल और स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, वहीं प्रकृति आधारित शिक्षा उन्हें असली दुनिया से जोड़ने का काम कर रही है. इन स्कूलों में बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते हैं. यही वजह है कि अब कई अभिभावक भी पारंपरिक स्कूलों की बजाय ऐसे स्कूलों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में यह मॉडल बड़ा बदलाव ला सकता है.
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