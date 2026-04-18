तीन-भाषा फार्मूले पर बहस, हिंदी थोपना नहीं है नई शिक्षा नीति! लागू करने में खामियों पर पूर्व NCERT प्रमुख की चेतावनी

Three Language Formula NEP (2020): हमेशा से ही भारत जैसे बहुभाषी देश में शिक्षा और भाषा का रिश्ता संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहा है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित तीन भाषा फार्मूले के कारण फिर से एक बार बहस को तेज कर दिया है. एक तरफ सरकार की ओर से तीन-भाषा फॉर्मूले को भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और छात्रों को बहुभाषी बनाने की पहल बताई जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई राज्यों और शिक्षाविदों के बीच ये आशंका भी बनी हुई है कि इस नई नीति के तहत किसी एक भाषा को प्राथमिकता न दी जाए. तीन भाषा फार्मूला की बहस के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत ने तीन-भाषा नीति को लागू करने की खामियों को लेकर चेतावनी दी है.

एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत ने केंद्र सरकार की तीन-भाषा नीति को समझाते हुए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया है. उनके अनुसार ये 3 भाषा की ये बहस अब सिर्फ नीति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसके व्यावहारिक प्रभावों पर भी केंद्रित हो गई है. नई शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा फॉर्मूले के अंतर्गत किसी पर भी हिंदी भाषा को थोपना नहीं हैं.

अनिवार्य नहीं, लचीली नीति!

पूर्व NCERT प्रमुख जेएस राजपूत का कहना है कि 3 भाषा नीति राज्यों पर अनिवार्य रूप से थोपा नहीं जाएगा. अभी सिर्फ ये एक दिशा निर्देश है, ना कि अनिवार्य निर्देश है. स्कूलों में हिंदी पढ़ाना जरूरी है या नहीं, ये निर्णय राज्य सरकार पर निर्भर करता है. स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है और तीन भाषा फॉर्मूले को लागू करने या न करने का आखिरी फैसला भी राज्य सरकारों के हाथ में है.

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'नहीं थोपी जा रही हिंदी भाषा'

पूर्व NCERT प्रमुख जेएस ने ये भी कहा कि किसी पर भी हिंदी को थोपा नहीं जा रहा है. अगर कोई राज्य नहीं चाहता कि स्कूलों में हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए तो उसे मजबूर नहीं किया जा रहा है. नई शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूले के तहत राज्यों को लचीलापन दिया गया है और वो अपनी मातृभाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चयन कर सकते हैं.

क्या है तीन-भाषा नीति?

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का हिस्सा तीन-भाषा नीति है. इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को बहुभाषी बनाने के साथ-साथ देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है. इस नीति के तहत स्टूडेंट्स को आमतौर पर तीन भाषाएं- मातृभाषा या स्थानीय भाषा जैसे- हिंदी, बंगाली, तमिल, आदि का चयन करना होगा. इसके अलावा एक अन्य भारतीय भाषा को चुनना होगा जो स्थानीय भाषा से अलग होनी चाहिए. इस नीति के तहत अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा का चयन किया जा सकता है. सरकार की नीति के अनुसार इसमें किसी भी भाषा को जबरन थोपने का प्रावधान नहीं है, बल्कि राज्यों और स्टूडेंट्स को लचीलापन दिया गया है.

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