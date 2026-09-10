/Three Language Policy: कक्षा 6 के छात्रों को मिल सकती है राहत? सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई सुनवाई

CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कक्षा 6 के छात्रों को कुछ राहत देने पर विचार करने को कहा. मामला इसलिए अहम है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत इन छात्रों को आगे चलकर कक्षा 10 में तीसरी भाषा की परीक्षा देनी पड़ सकती है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र का पक्ष भी सुना और अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की है.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कम से कम कक्षा 6 के छात्रों के लिए राहत पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि इन छात्रों को जनवरी में पहले ही अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जा चुका है. ऐसे में उन्हें नई भाषा नीति के तहत किसी तरह समायोजित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है.
CBSE के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके तहत 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 9 तक तीसरी भाषा को अनिवार्य किया गया है. इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और आनंद ग्रोवर ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अभिभावक इस नीति को लेकर चिंतित हैं और छात्रों को परीक्षाओं में शामिल होना है. वकीलों ने मामले को अगले सप्ताह सुनने का अनुरोध किया, साथ ही कहा कि इसके बाद मामले को और टाला नहीं जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान जब कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने की बात सामने आई, तो वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि सभी छात्रों को समायोजित किया जा सकता है. कोर्ट की ओर से भी कम से कम कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए राहत पर विचार करने की बात कही गई है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में अंग्रेजी की स्थिति को लेकर भी सवाल किया. बेंच ने पूछा कि क्या अंग्रेजी को मातृभाषा के बजाय विदेशी भाषा माना जाना चाहिए. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह राहत के मुद्दे पर उसी दिन संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वह कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने के मुद्दे पर अधिकारियों से बात करेंगे. यानी फिलहाल सरकार की ओर से अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. इस मामले में केंद्र के अगले कदम पर सभी की नजर रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को तय की है. तब केंद्र सरकार की ओर से छात्रों को राहत देने के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. फिलहाल थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार है और छात्रों व अभिभावकों को कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा.