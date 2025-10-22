Advertisement
Thuingaleng Muivah: 50 साल के बाद अपने जन्मस्थान पहुंचेंगे NSCN-IM के महासचिव मुइवा, जानें कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

Thuingaleng Muivah Education Qualification: करीब 50 साल के बाद NSCN-IM के महासचिव मुइवा अपने जन्म स्थान यानी मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव पहुंचेंगे. उग्रवाद में शामिल होने के लिए वो अपने जन्मस्थान को छोड़कर चले गए थे. मुइवा ने कितनी पढ़ाई-लिखाई कर रखी है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:19 PM IST
Thuingaleng Muivah Education Qualification: लगभग 50 साल के बाद मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव में एनएससीएन-आईएम नेता थुइंगालेंग मुइवा पहुंच रहे हैं. यहां पर एक अलग उत्साह का माहौल बना हुआ है. हजारों की संख्या में तांगखुल नागा पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करने की तैयारी में हैं. शहर के हर कोने में मुइवा और अन्य नागा नेताओं के होर्डिंग लगा दिए गए हैं. पांच दशक से भी अधिक समय के बाद थुइंगालेंग मुइवा मणिपुर लौट रहे हैं और 29 अक्टूबर को सेनापति होते हुए वापस लौटेंगे. थुइंगालेंग मुइवा ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

जंगलों में बिताए 4 दशक

सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करते हुए मुइवा ने नागा स्वतंत्रता के लिए चार दशक जंगलों में बिताया था. नीदरलैंड और थाईलैंड जैसे देशों में मुइवा रहे हैं. 1997 को युद्ध खत्म करने के बाद वो केंद्र के साथ शांति वार्ता में लगे. इसे लेकर 2015 में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया लेकिन एक व्यापक समझौता अभी भी लंबित है.

थुइंगालेंग मुइवा ने कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?

थुइंगालेंग मुइवा की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने उखरुल हाई स्कूल से मैट्रिक पूरा किया इसके बाद शिलांग के सेंट एडमंड्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की. इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने गुवाहाटी कॉटन कॉलेज से की. यहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके बाद कानून की भी पढ़ाई की है.

शुरुआती करियर की बात करें तो नागालैंड को भारत से अलग करने के लिए अभियान चलाने वाले एक सशस्त्र समूह नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) में मुइवा शामिल हुए थे. इसके बाद एनएनसी के महासचिव बने. 1975 में एनएनसी नेताओं के एक समूह द्वारा भारत सरकार के साथ शिलांग समझौते पर साइन करने के बाद मुविया और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें देशद्रोही करार दिया.

ये भी पढ़ें- Sanae Takaichi: यूनिवर्सिटी फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, आज हैं प्रधानमंत्री; जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला PM

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

Thuingaleng Muivah

