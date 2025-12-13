नौकरी ना मिलने से खो रहे हैं कॉन्फिडेंस? 5 मिनट का ऐसा फॉर्मूला, जो रिजेक्शन का डर खत्म देगा

Career Psychology Tips: करियर साइकोलॉजिस्ट्स कहती है कि नौकरी मिलने में सबसे बड़ी रुकावट बाजार नहीं बल्कि वह सोच होती है जो हम खुद के बारे में बना लेते हैं. डर, असफलता का तनाव और खुद को कम आंकने की भावना जॉब सर्च को और मुश्किल बना देती है. बता दें कि 5 मिनट का यह माइंडसेट बदलाव इसी सोच को रीसेट करने में मदद करता है.

रिजेक्शन क्यों इतना भारी लगता है

नौकरी की तलाश करने वाले इंसान से पूछेंगे तो वह सबसे पहले रिजेक्शन का जिक्र करेगा. कहीं भी अप्लाई करना एक टेस्ट जैसा लगता है, जवाब न आना भी व्यक्तिगत हार जैसा महसूस होने लगता है और हर जब जवाब में ना सुनने को मिलता है तो आत्मविश्वास टूट जाता है. यही मानसिक दबाव लोगों को आलसी, अनियमित या डरपोक बना देता है और यही कारण है कि जॉब सर्च और धीमी हो जाती है. आइए आपको माइंडसेट फ्लिप के बारे में बताता हूं.

क्या है 5 मिनट का माइंडसेट फ्लिप

इस पूरे तरीके की जड़ एक ही लाइन में छुपी है और वो है मैं रिजेक्शन नहीं झेल रहा हूं, मैं अपनी स्किल्स को मार्केट कर रहा हूं. इस सोच को अपनाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं लेकिन इसका असर गहरा होता है. जब आप खुद को किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत दिखाने वाला प्रोफेशनल मानने लगते हैं तो रिजेक्शन खुद पर भारी नहीं लगता है. यह बात दिमाग में बैठते ही असफलता सामान्य और रणनीतिक लगने लगती है.

दिमाग पर काम करता है यह तरीका

रीफ्रेमिंग जानी-मानी साइकोलॉजिकल टेकनीक है जिसका इस्तेमाल थेरेपी, लीडरशिप कोचिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होता है. इसमें हालात नहीं बदलते है. उन्हें देखने का नजरिया बदलते हैं. इस माइंडसेट से भावनात्मक बोझ कम होता है. क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को रिजल्ट से जोड़ना बंद हो जाता है. इससे ध्यान इस बात पर रहता है कि स्किल्स को बेहतर तरीके से कैसे पेश किया जाए.

बता दें कि करियर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं, हर जॉब सर्च सेशन की शुरुआत इस छोटे से रूटीन से करनी चाहिए. सबसे पहले अपनी तीन मेन स्किल्स मन में या कागज पर लिखें. जैसे कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या टीम मैनेजमेंट. इसके बाद खुद से पूछें कि आज आप किन कंपनियों या किन रोल्स के लिए अपनी स्किल्स मार्केट करना चाह रहे हैं. इससे दिमाग तुरंत इंतजार की स्थिति से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है. जिसके बाद आपको दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करना है, जैसे कुछ आवेदन भेजना, किसी रिक्रूटर से संपर्क करना या रिज्यूमे का एक हिस्सा सुधार लेना. आखिर में एक मिनट लेकर यह देखें कि क्या सही रहा, क्या नहीं और अगले दिन क्या बेहतर किया जा सकता है. इससे लगातार आगे बढ़ने की आदत बनती है.

इन सभी तरीकों को अपना कर आप अपने आपको एक बेहतर स्थिति के लिए तैयाह कर सकते हैं, साथ ही आपको इससे कॉन्फिडेंट भी महसूस होगा.

