Advertisement
trendingNow13039333
Hindi Newsशिक्षानौकरी ना मिलने से खो रहे हैं कॉन्फिडेंस? 5 मिनट का ऐसा फॉर्मूला, जो रिजेक्शन का डर खत्म देगा

नौकरी ना मिलने से खो रहे हैं कॉन्फिडेंस? 5 मिनट का ऐसा फॉर्मूला, जो रिजेक्शन का डर खत्म देगा

Career Psychology Tips: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और बार-बार रिजेक्शन मिलता है तो यह मानसिक रूप से थका देने वाला होता है. ऐसे में करियर एक्सपर्ट्स एक आसान लेकिन असरदार तरीका बता रहे हैं जिसे 5 मिनट का माइंडसेट फ्लिप कहा जा रहा है. यह छोटा सा मानसिक बदलाव नौकरी ढूंढने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी ना मिलने से खो रहे हैं कॉन्फिडेंस? 5 मिनट का ऐसा फॉर्मूला, जो रिजेक्शन का डर खत्म देगा

Career Psychology Tips: करियर साइकोलॉजिस्ट्स कहती है कि नौकरी मिलने में सबसे बड़ी रुकावट बाजार नहीं बल्कि वह सोच होती है जो हम खुद के बारे में बना लेते हैं. डर, असफलता का तनाव और खुद को कम आंकने की भावना जॉब सर्च को और मुश्किल बना देती है. बता दें कि 5 मिनट का यह माइंडसेट बदलाव इसी सोच को रीसेट करने में मदद करता है.

रिजेक्शन क्यों इतना भारी लगता है
नौकरी की तलाश करने वाले इंसान से पूछेंगे तो वह सबसे पहले रिजेक्शन का जिक्र करेगा. कहीं भी अप्लाई करना एक टेस्ट जैसा लगता है, जवाब न आना भी व्यक्तिगत हार जैसा महसूस होने लगता है और हर जब जवाब में ना सुनने को मिलता है तो आत्मविश्वास टूट जाता है. यही मानसिक दबाव लोगों को आलसी, अनियमित या डरपोक बना देता है और यही कारण है कि जॉब सर्च और धीमी हो जाती है. आइए आपको माइंडसेट फ्लिप के बारे में बताता हूं.

क्या है 5 मिनट का माइंडसेट फ्लिप
इस पूरे तरीके की जड़ एक ही लाइन में छुपी है और वो है मैं रिजेक्शन नहीं झेल रहा हूं, मैं अपनी स्किल्स को मार्केट कर रहा हूं. इस सोच को अपनाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं लेकिन इसका असर गहरा होता है. जब आप खुद को किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत दिखाने वाला प्रोफेशनल मानने लगते हैं तो रिजेक्शन खुद पर भारी नहीं लगता है. यह बात दिमाग में बैठते ही असफलता सामान्य और रणनीतिक लगने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिमाग पर काम करता है यह तरीका
रीफ्रेमिंग जानी-मानी साइकोलॉजिकल टेकनीक है जिसका इस्तेमाल थेरेपी, लीडरशिप कोचिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होता है. इसमें हालात नहीं बदलते है. उन्हें देखने का नजरिया बदलते हैं. इस माइंडसेट से भावनात्मक बोझ कम होता है. क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को रिजल्ट से जोड़ना बंद हो जाता है. इससे ध्यान इस बात पर रहता है कि स्किल्स को बेहतर तरीके से कैसे पेश किया जाए.

बता दें कि करियर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं, हर जॉब सर्च सेशन की शुरुआत इस छोटे से रूटीन से करनी चाहिए. सबसे पहले अपनी तीन मेन स्किल्स मन में या कागज पर लिखें. जैसे कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या टीम मैनेजमेंट. इसके बाद खुद से पूछें कि आज आप किन कंपनियों या किन रोल्स के लिए अपनी स्किल्स मार्केट करना चाह रहे हैं. इससे दिमाग तुरंत इंतजार की स्थिति से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है. जिसके बाद आपको दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करना है, जैसे कुछ आवेदन भेजना, किसी रिक्रूटर से संपर्क करना या रिज्यूमे का एक हिस्सा सुधार लेना. आखिर में एक मिनट लेकर यह देखें कि क्या सही रहा, क्या नहीं और अगले दिन क्या बेहतर किया जा सकता है. इससे लगातार आगे बढ़ने की आदत बनती है. 

इन सभी तरीकों को अपना कर आप अपने आपको एक बेहतर स्थिति के लिए तैयाह कर सकते हैं, साथ ही आपको इससे कॉन्फिडेंट भी महसूस होगा. 

यह भी पढें: सूर्य के सबसे नजदीक है पृथ्वी का ये प्वॉइंट, जानें कितना ऊंचा है ये स्थान

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Career Psychology Tips

Trending news

कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
kerala election results live
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
Maharashtra news
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
Gold mining
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
2001 Parliament attack
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा