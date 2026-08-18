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TISS ने अचानक बदला दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट, CJI सूर्यकांत की जगह अब डॉ. सी.एस. प्रमेश; जानिए क्या है पूरा विवाद?

टीआईएसएस ने दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट को बदल दिया है. CJI सूर्यकांत की जगह टाटा मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सी.एस. प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे. जानें विवाद और छात्रों के विरोध की पूरी कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 18, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:56 AM IST
TISS ने अचानक बदला दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट, CJI सूर्यकांत की जगह अब डॉ. सी.एस. प्रमेश; जानिए क्या है पूरा विवाद?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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