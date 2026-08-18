/TISS ने अचानक बदला दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट, CJI सूर्यकांत की जगह अब डॉ. सी.एस. प्रमेश; जानिए क्या है पूरा विवाद?

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने अपने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि में बदलाव किया है. पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को समारोह का चीफ गेस्ट बनाया गया था. अब उनकी जगह टाटा मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सी.एस. प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे. यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब CJI को समारोह में आमंत्रित किए जाने को लेकर कुछ छात्रों की ओर से आपत्ति सामने आई थी.
TISS का दीक्षांत समारोह पहले 2 अगस्त 2026 को आयोजित होना था, लेकिन कार्यक्रम से करीब दो दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था. अब संस्थान ने समारोह के लिए 22 अगस्त 2026 की तारीख तय की है. कार्यक्रम स्थगित किए जाने के समय संभावित विरोध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताओं की चर्चा सामने आई थी. हालांकि, TISS ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया कि चीफ गेस्ट बदलने और कार्यक्रम की तारीख बदलने के बीच क्या सीधा संबंध है.
CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने के फैसले पर हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक समूह ने आपत्ति जताई थी. छात्रों ने NEET विवाद और जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रम का हवाला देते हुए संस्थान के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी. यह विरोध मुख्य रूप से संवैधानिक जवाबदेही और अकादमिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों से जोड़ा गया था.
2026 बैच के छात्रों के एक समूह ने NALSAR के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा था. पत्र में छात्रों ने CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की. छात्रों का कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में यह फैसला उनके द्वारा महत्वपूर्ण माने जा रहे संवैधानिक और अकादमिक मूल्यों से मेल नहीं खाता.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विरोध की शुरुआत 2026 बैच के करीब 70 छात्रों की ओर से वीसी को पत्र लिखे जाने से हुई. इसके बाद जुलाई के अंत तक 2027 से 2031 बैच के करीब 380 से 450 छात्र भी इस विरोध में शामिल बताए गए. छात्रों की आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए घटनाक्रमों से भी जुड़ी थी.
TISS ने अब टाटा मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सी.एस. प्रमेश को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाया है. हालांकि, संस्थान ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह बदलाव केवल कार्यक्रम में किए गए सामान्य प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा है या इसके पीछे सुरक्षा संबंधी कोई विशेष कारण था. इसलिए इस बदलाव के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले TISS की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना उचित होगा.
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में TISS की ओर से चीफ गेस्ट बदलने की विस्तृत वजह सार्वजनिक नहीं की गई है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि बदलाव सीधे तौर पर छात्रों के विरोध के कारण हुआ. 22 अगस्त को होने वाले दीक्षांत समारोह में डॉ. सी.एस. प्रमेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थागत निर्णय और सार्वजनिक पदों से जुड़े व्यक्तियों को शैक्षणिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा को सामने ला दिया है.