TN 12th Results 2026(Out): तमिलनाडु बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी; 95.20% छात्र पास, tnresults.nic.in पर लिंक ऐसे करें चेक

Tamil Nadu 12th Board Results 2026: 12वीं बोर्ड परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सरकारी परीक्षा निदेशालय यानी DGE तमिलनाडु ने 12वीं यानी HSC परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल बोर्ड ने 8 मई सुबह 9:30 बजे रिजल्ट घोषित किया. खास बात यह रही कि इस बार कुल पास प्रतिशत बढ़कर 95.20% पहुंच गया, जो पिछले साल 95.03% था. 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने स्कोर को ऑनलाइन चेक करने में लगे गए.

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

छात्र अपना रिजल्ट Tamil Nadu Board की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in और dge.tn.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना हॉल टिकट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी. वेबसाइट खुलने के बाद “HSC (+2) Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जरूरी डिटेल भरते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र चाहें तो अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के एडमिशन और दूसरे कामों के लिए सेव भी कर सकते हैं.

अगर वेबसाइट नहीं खुले तो क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद कई बार वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से तकनीकी दिक्कत आ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के कुछ मिनट बाद dge.tn.gov.in वेबसाइट स्लो भी हो गई थी. ऐसे में छात्रों के पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है. छात्र DigiLocker और SMS सेवा के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. DigiLocker पर लॉगिन करके 'Class XII Marksheet' विकल्प चुनना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालकर मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है.

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मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल, माता-पिता का नाम, फोटो, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल स्कोर और पास या फेल की स्थिति दिखाई देगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर किसी तरह की गलती दिखती है तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जबकि टॉपर डिटेल जल्द अपडेट की जा सकती है.