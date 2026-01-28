TNMRB Answer Key 2026: असिस्टेंट सर्जन आंसर-की जारी, mrb.tn.gov.in से करें डाउनलोड

TNMRB Answer Key 2026 Released: तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNMRB) ने आज, 28 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर असिस्टेंट सर्जन जनरल सहित स्पेशलिटी क्वालिफिकेशन परीक्षा के लिए तमिल पेपर और विषय पेपर का टेंटेटिव आंसर-की जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आंसर-की चेक करने के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

आपत्ति ट्रैकर विंडो

बोर्ड ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन ट्रैक लिंक भी एक्टिव कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी उत्तर कुंजी से असंतुष्ट है, वे अपनी आपत्ति आपत्ति ट्रैकर विंडो के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

TNMRB असिस्टेंट सर्जन जनरल की परीक्षा 25 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की:

TNMRB असिस्टेंट सर्जन आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Release of Tentative Answer Key with response and Objection Tracker for Tamil Paper and Subject Paper Assistant Surgeon General with Speciality Qualification' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज और सबमिट कर दें.

फिर आंसर-की पीडीएफ आपके आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उत्तर कुंजी को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए उत्तर कुंजी का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

TNMRB Assistant Surgeon Answer Key 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

