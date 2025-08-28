TNPSC Group 1 Result 2025: टीएनपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा का परिणाम जारी, यहां tnpsc.gov.in पर ऐसे करें चेक
TNPSC Group 1 Result 2025: टीएनपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा का परिणाम जारी, यहां tnpsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

TNPSC Group 1 Result 2025 Released: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ग्रुप-1 परीक्षा का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार एग्जाम दिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:36 PM IST
TNPSC Group 1 Exam Result 2025 OUT: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ग्रुप-1 प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवारों रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि टीएनपीएससी द्वारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-1 (ग्रुप-1 सेवाएं) प्रीलिम्स का परिणाम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आज यानी गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को जारी कर दिया है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं. 

इस दिन हुई थी परीक्षा
TNPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-1 (ग्रुप-1 सेवाएं) प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 15 जून, 2025 को निर्धारित 44 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था, जिसमें लगभग 2,49,294  उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का आयोजन मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में 70 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हुई थी. जिसमें- डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, आदि जैसे पद शामिल हैं.  बता दें, प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही आगे मेन्स और उसके बाद इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे. 

1,20,000 रुपये तक सैलरी! यहां निकली हजारों पदों पर वैकेंसी; जानें कैसे करें अप्लाई?

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
टीएनपीएससी ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां स्क्रीन पर रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा.

  • उसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

  • इसके बाद रिजल्ट को डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार TNPSC ग्रुप-1 प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वो ही अब मेन्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसका आयोजन 1 से 4 दिसंबर, 2025 तक चेन्नई में होने वाली है. परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को 200 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं, मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके 3 सितंबर से 13 सितंबर, 2025 तक अपलोड करना होगा. 

