TNPSC Group 2 Answer Key 2025: कब जारी होगी टीएनपीएससी ग्रुप-2 आंसर-की? इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

TNPSC Group 2 Answer Key Expected Date: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ग्रुप-2 संयुक्त सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. टीएनपीएससी द्वारा ग्रुप-2 कंबाइंड सर्विसेज के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा की आंसर-की अक्टूबर, 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है. उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कैंडिडेट उसे आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. आंसर-की डाउनलोड करने के साथ अगर किसी उम्मीदवार को उससे जुड़ी कोई आपत्ति हो, तो वे दर्ज करा सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

टीएनपीएससी ग्रुप-2 कंबाइंड सर्विसेज के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 28 सितंबर, 2025 को किया था. टीनपीएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रिक्त 645 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. ध्यान दें, कैंडिडेट आंसर-की से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

टीएनपीएससी ग्रुप-2 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर आंसर-की आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी.

उसे डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें: 10वीं-12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, कल आवदेन की लास्ट डेट​

ऐसे उठाए आंसर-की से जुड़ी आपत्ति

अगर आपको आंसर-की से जुड़ी आपत्ति को दर्ज करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'TNPSC ग्रुप-2 आंसर-की आपत्ति लिंक' पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर उस सवाल को चुने जिस पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं.

अपनी आपत्ति के समर्थन में सहायक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

इसके बाद आपत्ति को चेक कर, उसे सबमिट कर दें.

भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र बोर्ड SSC HSC टाइम टेबल कब आएगा, जानें कैसे कर पाएंगे डेट शीट डाउनलोड?