TNTET Result 2025: इंतजार खत्म! पेपर-1 और पेपर-2 के परिणाम जल्द होंगे जारी, trb.tn.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

TNTET Result 2025 Expected Date: तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNTRB) जल्द ही तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TNTET)  2025 के पेपर-1 और पेपर-2 परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:05 PM IST
TNTET Result 2025 Releasing Soon: तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNTRB) द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TNTET)  2025 की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पेपर-I और पेपर-2 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट अब किसी भी पल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट्स लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
TNTRB की ओर से TNTET लिखित परीक्षा का आयोजन 15 और 16 नवंबर, 2025 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, TNTRB द्वारा अब जल्द ही ऑफिशियल पोर्टल पर अंतिम उत्तर कुंजी के साथ पेपर-1 और पेपर-2 के परिणाम पीडीएफ फॉर्म में जारी किए जाएंगे, जिसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से चेक कर सकेंगे. जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TNTET) एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसके माध्यम से राज्य भर के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण पदों कक्षा 1 से 8 तक के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवरों के पात्रता की जांच की जाती है.  

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-
TNTET रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

