23 जून 2026 की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां एक व्यावसायिक परिसर में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया. मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस घटना ने शहर में व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए कल्याणी के पास 1,000 से 1,500 एकड़ भूमि पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा है. सरकार का मानना है कि यह परियोजना राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देगी. इसके अलावा बजट में रोजगार सृजन और विकास योजनाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. उनके इस्तीफे के बाद देश में नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ब्रिटेन की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है.
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक स्मारक स्थल के रिफ्लेक्टिंग पूल को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच जारी है. वहीं ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई है. पहली बार किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा दिए गए व्यक्तिगत कर (टैक्स) के विवरण सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे शाही वित्तीय व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. दूसरी ओर जापान सरकार ने 1 जुलाई से वीजा और रेजिडेंसी शुल्क में पांच गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.
फीफा विश्व कप अभियान के दौरान राजनीतिक तनावों के बावजूद ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण ड्रॉ हासिल किया. वहीं केप वर्डे की टीम ने उरुग्वे को बराबरी पर रोककर इतिहास रचने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है. टीम अब नॉकआउट चरण में पहुंचने से सिर्फ दो अंक दूर है.
ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनटीपीसी भारत में स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक परमाणु ऊर्जा कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है. वहीं अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स, निफ्टी और रुपये ने मजबूती दर्ज की.
शिक्षा क्षेत्र में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बड़ा फैसला लेते हुए 2027 से पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है. भविष्य में मेडिकल शिक्षा पूरी तरह MD और MS कार्यक्रमों पर आधारित होगी. वहीं सीबीएसई ने खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित निजी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए नई मूल्यांकन नीति लागू की है ताकि उनके परिणाम समय पर जारी किए जा सकें.