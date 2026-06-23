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Top 10 Big News Today: लखनऊ में भीषण आग से लेकर ब्रिटेन के पीएम के इस्तीफे तक, जानिए 23 जून की 10 बड़ी खबरें जो स्कूल असेंबली में बनेंगी चर्चा का विषय

Top 10 Big News Today: 23 जून 2026 के स्कूल असेंबली समाचारों में लखनऊ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, पश्चिम बंगाल के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे, जापान के बढ़े वीजा शुल्क और मेडिकल शिक्षा में बड़े बदलाव जैसी महत्वपूर्ण खबरें शामिल हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 23, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:13 AM IST
Top 10 Big News Today: लखनऊ में भीषण आग से लेकर ब्रिटेन के पीएम के इस्तीफे तक, जानिए 23 जून की 10 बड़ी खबरें जो स्कूल असेंबली में बनेंगी चर्चा का विषय

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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