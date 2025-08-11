Top 10 Colleges For BA: बीए करने के लिए कौन से हैं भारत के टॉप 10 कॉलेज, किसकी कितनी है फीस?
Top Sarkari College for BA in India: आप भी अगर 12वीं के बाद बीए करना चाहते हैं और फिर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो हम यहां देश के टॉप 10 कॉलेजों के बारे में बता रहे हैं.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:04 AM IST
Best BA Colleges in India: भारत में बीए (बैचलर ऑफ आर्ट्स) करना आज भी लाखों छात्रों की पहली पसंद है, क्योंकि यह कोर्स न सिर्फ कई सब्जेक्ट में ज्ञान देता है, बल्कि आगे करियर बनाने के कई रास्ते भी खोलता है. सही कॉलेज चुनना यहां बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई से आपको बेहतर टीचर्स, सुविधाओं और करियर अवसरों का फायदा मिलता है. भारत में कई ऐसे टॉप कॉलेज हैं जो अपनी पढ़ाई की क्वालिटी, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट के लिए मशहूर हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे भारत के टॉप 10 कॉलेज जहां से बीए करना आपके करियर के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है. यहां जो रैंकिंग बता रहे हैं वो द वीक के मुताबिक है.

  • लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन (Lady Shri Ram College for Women (LSR)), नई दिल्ली – भारत में 2025 में #1 रैंक, CUET 2025 कटऑफ 281, पहले साल की फीस 23,940 रुपये.

  • लोयोला कॉलेज (चेन्नई) (Loyola College) – भारत में 2025 में #5 रैंक, पहले साल की फीस 28,260 रुपये.

  • सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज (मुंबई) (St. Xavier's College) – भारत में 2025 में #8 रैंक, पहले साल की फीस 15,471 रुपये.

  • क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु) (Christ University) – भारत में 2025 में #11 रैंक, पहले साल की फीस 1,24,000 रुपये.

  • मिरांडा हाउस (Miranda House) नई दिल्ली – भारत में 2025 में #4 रैंक, CUET 2025 कटऑफ 260, पहले साल की फीस 14,160 रुपये.

  • प्रेसीडेंसी कॉलेज (चेन्नई) (Presidency College) – 2019 में भारत में #24 रैंक, पहले साल की फीस 1,295 रुपये.

  • मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज (चेन्नई) (Madras Christian College (MCC)) – भारत में 2025 में #7 रैंक, फीस जानकारी उपलब्ध नहीं.

  • हिंदू कॉलेज (Hindu College) नई दिल्ली – भारत में 2025 में #3 रैंक, CUET 2025 कटऑफ 480, पहले साल की फीस 26,870 रुपये.

  • हंसराज कॉलेज (Hansraj College (HRC)), नई दिल्ली – भारत में 2025 में #6 रैंक, CUET 2025 कटऑफ 174, पहले साल की फीस 29,735 रुपये.

  • फर्ग्यूसन कॉलेज (पुणे) (Fergusson College) - भारत में 2025 में #18 रैंक, पहले साल की फीस 12,800 रुपये.

चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

