नेजुएला एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल गया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, बुधवार शाम पहले 7.1 और फिर महज 39 सेकेंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली भूकंप आया. दोनों झटकों का केंद्र कैरेबियाई तट के पास मोरोन शहर के पश्चिम में और राजधानी कराकास से करीब 168 किलोमीटर दूर था. भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है. हालांकि अभी तक जान-माल के नुकसान के आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर तबाही और हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है.
दुनिया में यह पहली बार नहीं है जब भूकंप ने इतनी बड़ी तबाही मचाई हो. इतिहास ऐसे कई विनाशकारी भूकंपों का गवाह रहा है, जिनमें लाखों लोगों की जान गई और पूरे शहर मलबे में बदल गए. ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया के सबसे 10 घातक भूकंपों के बारे में, जिन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा तबाही मचाई.
13 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया. इस आपदा में करीब 3.16 लाख लोगों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 80 हजार इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं. लाखों लोग बेघर हो गए और देश को दोबारा खड़ा होने में कई साल लग गए. इसे आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है.
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद हिंद महासागर में भीषण सुनामी उठी, जिसने इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में तबाही मचा दी. इस आपदा में 2.26 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई. यह दुनिया की सबसे घातक सुनामी आपदाओं में से एक मानी जाती है.
12 मई 2008 को चीन के सिचुआन प्रांत में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप में लगभग 87,600 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए. हजारों स्कूल, अस्पताल और इमारतें ढह गईं. चीन के इतिहास में इसे सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है.
8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. इस हादसे में करीब 86 हजार लोगों की जान गई. इसका असर भारत के जम्मू-कश्मीर तक महसूस किया गया, जहां 1,200 से अधिक लोगों की मौत हुई. पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हुई और लाखों लोग बेघर हो गए.
6 फरवरी 2023 को तुर्किये और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंपों ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई. इस आपदा में 59 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई. हजारों इमारतें ढह गईं और लाखों लोग प्रभावित हुए. इसे इस दशक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है.
26 दिसंबर 2003 को ईरान के बाम शहर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया. इस आपदा में करीब 31 हजार लोगों की मौत हो गई. ऐतिहासिक बाम किला पूरी तरह नष्ट हो गया. यह भूकंप ईरान के सबसे विनाशकारी भूकंपों में शामिल है.
11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद भीषण सुनामी आई. इस आपदा में करीब 15,630 लोगों की मौत हुई. सुनामी के कारण फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में गंभीर दुर्घटना हुई, जिसे चेर्नोबिल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संकट माना गया.
25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. इस हादसे में करीब 9 हजार लोगों की जान गई और 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए. काठमांडू सहित कई ऐतिहासिक धरोहरें और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए. हजारों गांवों में भारी तबाही मची.
22 मई 1960 को चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे अब तक का सबसे शक्तिशाली दर्ज भूकंप माना जाता है. इस आपदा में करीब 1,600 लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए. इसके बाद आई सुनामी ने कई देशों को भी प्रभावित किया.
28 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद सुनामी और मिट्टी धंसने (Liquefaction) जैसी घटनाएं हुईं. इस आपदा में 4,300 से अधिक लोगों की मौत हुई. बड़ी संख्या में इमारतें और सड़कें तबाह हो गईं, जिससे राहत कार्य भी प्रभावित हुआ.