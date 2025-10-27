Advertisement
GK Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आप भी कर लें नोट

Top Trending Gk Question: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. पढ़ें जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब..

Oct 27, 2025
GK Trending Question: आज के समय में हर किसी को जनरल नॉलेज से जुड़ी चीजें हर दिन पढ़ना चाहिए. वहीं,  अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब, तो आपकी इन तैयारियों में मदद कर सकते हैं. 

1. सवाल- राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती है?
जवाब- 24 तीलियां

2. सवाल- चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है?
जवाब- एसिडिटी

3. सवाल- राजस्थान राज्य का लोकनृत्य कौन सा है?
जवाब- घूमर

4. सवाल- माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था?
जवाब- इंग्लैंड में 

5. सवाल- कंप्यूटर का अविष्कार किस देश में हुआ था?
जवाब- इंग्लैंड

6. सवाल- किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है?
जवाब- अनार

7. सवाल- तालमहल किस नदी के किनारे स्थित है?
जवाब- यमुना

8. सवाल- हवा से बाते करना मुहावरे का मतलब?
जवाब- तेज चलना

9. सवाल- देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहां बना है?
जवाब- गुजरात

10. सवाल- कौन सा पौधा बिना मिट्टी के भी उग सकता है?
जवाब- मनी प्लांट

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

