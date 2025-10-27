GK Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आप भी कर लें नोट

GK Trending Question: आज के समय में हर किसी को जनरल नॉलेज से जुड़ी चीजें हर दिन पढ़ना चाहिए. वहीं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब, तो आपकी इन तैयारियों में मदद कर सकते हैं.

1. सवाल- राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती है?

जवाब- 24 तीलियां

2. सवाल- चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है?

जवाब- एसिडिटी

3. सवाल- राजस्थान राज्य का लोकनृत्य कौन सा है?

जवाब- घूमर

4. सवाल- माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था?

जवाब- इंग्लैंड में

5. सवाल- कंप्यूटर का अविष्कार किस देश में हुआ था?

जवाब- इंग्लैंड

6. सवाल- किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है?

जवाब- अनार

7. सवाल- तालमहल किस नदी के किनारे स्थित है?

जवाब- यमुना

8. सवाल- हवा से बाते करना मुहावरे का मतलब?

जवाब- तेज चलना

9. सवाल- देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहां बना है?

जवाब- गुजरात

10. सवाल- कौन सा पौधा बिना मिट्टी के भी उग सकता है?

जवाब- मनी प्लांट

