Hindu Mythology Quiz: दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?
Hindu Mythology Quiz in Hindi: हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:34 AM IST
Hindu Mythology Question and Answer in Hindi: हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में काफी लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी होती है. हालांकि, जब इन्हीं कथाओं में से कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको चीजें ध्यान नहीं होती है. अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं ..यहां तक की अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में भी हिंदू माइथोलॉजी पर कई सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल और जवाब आपके काम की हो सकती है. 

1. सवाल- महाभारत के पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था?
जवाब- युधिष्ठिर

2. सवाल- माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से किस वस्तु के साथ प्रकट हुई थीं?
कमल के पुष्प पर विराजमान होकर

3. सवाल- नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने किसका वध किया था?
जवाब- राक्षस हिरण्यकशिप का

4. सवाल- महाभारत की रचना किसने की थी?
जवाब- वेदव्यास

5. सवाल- त्रिदेव में किन-किन देवताओं को शामिल किया जाता है?
जवाब- ब्रह्मा, विष्णु और महेश

6. सवाल- रामायण के अनुसार, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था?
जवाब- उर्मिला

7. सवाल- देवी सरस्वती का वाहन क्या है?
जवाब- हंस

8. सवाल- हनुमान जी किसके अवतार माने जाते हैं?
जवाब- भगवान शिव के अवतार

9. सवाल- देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किस रूप में किया?
जवाब- महिषासुर मर्दिनी

10. सवाल- दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?
जवाब- भगवान इंद्र ने

 Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

;