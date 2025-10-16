GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?

GK Trending Quiz: भारत में साल भर में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से अधिकांश में जनरल नॉलेज के अलग-अलग प्रकार के सवालों का एक अलग से सेक्शन होता है. ऐसे में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया के किस देश में महिलाओं की संख्या सबसे कम है?

जवाब: दुनिया में सबसे कम महिलाओं की संख्या कतर में है.

सवाल 2: दुनिया के किस देश में पुरुषों की संख्या सबसे कम है?

जवाब: दुनिया में सबसे कम पुरुषों की संख्या वाला देश लातविया है.



सवाल 3: महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन-सा था?

जवाब: महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह (1917) था, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था.

सवाल 4: महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी?

जवाब: महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसे पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था. यह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम 'साबरमती आश्रम' पड़ा.

सवाल 5: राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है?

जवाब: राजस्थान की सीमा पांच भारतीय राज्यों के साथ स्पर्श करती है. वो- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है.

सवाल 6: मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है?

जवाब: मुस्लिम धर्म में 786 अंक को शुभ माना जाता है. इसे 'बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम' का प्रतीक माना जाता है.

सवाल 7: भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं?

जवाब: भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के रूप में डॉ. विक्रम साराभाई जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' भी कहा जाता है.

सवाल 8: लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी?

जवाब: लिंगराज मंदिर की नींव सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में डाली थी

सवाल 9: जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है?

जवाब: जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?

जवाब: पानी में गिरने के बाद भी गीली न होने वाली चीज परछाई है, क्योंकि यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती और इसे गीला नहीं किया जा सकता है.

