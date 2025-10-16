Advertisement
trendingNow12964521
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?

Trending Quiz: वह कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?

GK Trending Quiz: भारत में साल भर में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से अधिकांश में जनरल नॉलेज के अलग-अलग प्रकार के सवालों का एक अलग से सेक्शन होता है. ऐसे में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: दुनिया के किस देश में महिलाओं की संख्या सबसे कम है?
जवाब: दुनिया में सबसे कम महिलाओं की संख्या कतर में है. 

सवाल 2: दुनिया के किस देश में पुरुषों की संख्या सबसे कम है?
जवाब: दुनिया में सबसे कम पुरुषों की संख्या वाला देश लातविया है. 
 
सवाल 3: महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन-सा था?
जवाब: महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह (1917) था, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी?
जवाब: महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसे पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था. यह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम 'साबरमती आश्रम' पड़ा.

सवाल 5: राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है?
जवाब: राजस्थान की सीमा पांच भारतीय राज्यों के साथ स्पर्श करती है. वो- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना आप साफ करो, वह उतनी ही काली होती जाती है?

सवाल 6: मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? 
जवाब: मुस्लिम धर्म में 786 अंक को शुभ माना जाता है. इसे 'बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम' का प्रतीक माना जाता है.

सवाल 7: भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं?
जवाब: भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक  के रूप में डॉ. विक्रम साराभाई जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' भी कहा जाता है.

सवाल 8: लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी?
जवाब: लिंगराज मंदिर की नींव सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में डाली थी

सवाल 9: जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है?
जवाब: जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?
जवाब: पानी में गिरने के बाद भी गीली न होने वाली चीज परछाई है, क्योंकि यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती और इसे गीला नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा किसने दिया था?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?