AI का बढ़ता असर; आने वाले कुछ सालों में AI कर सकता है इन 10 जॉब्स पर कब्जा! चेक कर लें नाम

Jobs at Risk: खतरे की घंटी! जी हां, आने वाले कुछ सालों में AI इन 10 नौकरियों की जगह ले सकता है. ऐसे में खबर में चेक कर लें कहीं आपकी जॉब का नाम तो नहीं शामिल.
Top Risk Jobs 2025: आज के डिजिटल दुनिया में जहां एक तरफ कई सारी चीजों के फाएदे हैं तो वहीं, एआई के कारण कई लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ गई हैं. ऐसे में कई सारी नौकरियां जो एआई के आने के बाद से खतरे के निशान पर हैं. यानी की कुछ ऐसी नौकरियां जो एआई आने वाले 5-6 सालों में रिप्लेस कर सकता है. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से जॉब मार्केट तितर-बितर नजर आ रहा है.
हाल ही में कई बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे TCS, इंटेल, टेस्ला, गूगल, मेटा आदि ने एक लाख से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है. इनकी जगह अब धीरे-धीरे करके एआई ले रहा है. ऐसे में हर किसी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन-सी नौकरी है जिसपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है.
इन नौकरियों को हो सकता है खतरा
रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले पांच सालों में दुनियाभर में AI की वजह 22% जॉब मार्केट बदल जाएगी, जिसकी वजह से 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं. इनमें पोस्टल सर्विस क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, बैंक टेलर्स और संबंधित क्लर्क, कैशियर और टिकट क्लर्क, प्रिंटिंग और संबंधित ट्रेड वर्कर्स, एकाउंटिंग, बुककीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, एकाउंटिंग, स्टॉक-कीपिंग और मटेरियल रिकॉर्डिंग क्लर्क, डोर-टू-डोर सेल्स वर्कर्स, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टेशन अटेंडेंट, न्यूज वेंडर आदि.
वहीं, एआई के दूसरे पहलू की बात करें तो एआई के आने से नई नौकरियां भी बढ़ी हैं और आगें इसके बढ़ने की ही संभावना है. पुराने स्किल्स भले ही धीरे-धीरे खत्म हो रहे हों, लेकिन नई तकनीक से लैस चीजों के लिए नौकरियां की लाइन भी लग सकती है. ऐसे में हर किसी को खुद को टाइम के साथ अपडेट रखने की जरुरत है. ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो.