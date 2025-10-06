Advertisement
trendingNow12949467
Hindi Newsशिक्षा

AI का बढ़ता असर; आने वाले कुछ सालों में AI कर सकता है इन 10 जॉब्स पर कब्जा! चेक कर लें नाम

Jobs at Risk: खतरे की घंटी! जी हां, आने वाले कुछ सालों में AI इन 10 नौकरियों की जगह ले सकता है. ऐसे में खबर में चेक कर लें कहीं आपकी जॉब का नाम तो नहीं शामिल. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI का बढ़ता असर; आने वाले कुछ सालों में AI कर सकता है इन 10 जॉब्स पर कब्जा! चेक कर लें नाम

Top Risk Jobs 2025: आज के डिजिटल दुनिया में जहां एक तरफ कई सारी चीजों के फाएदे हैं तो वहीं, एआई के कारण कई लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ गई हैं. ऐसे में कई सारी नौकरियां जो एआई के आने के बाद से खतरे के निशान पर हैं. यानी की कुछ ऐसी नौकरियां जो  एआई आने वाले 5-6 सालों में रिप्लेस कर सकता है. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से जॉब मार्केट तितर-बितर नजर आ रहा है. 

हाल ही में कई बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे TCS, इंटेल, टेस्ला, गूगल, मेटा आदि ने एक लाख से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है.  इनकी जगह अब धीरे-धीरे करके एआई ले रहा है. ऐसे में हर किसी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन-सी नौकरी है जिसपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है. 

इन नौकरियों को हो सकता है खतरा
रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले पांच सालों में दुनियाभर में AI की वजह 22% जॉब मार्केट बदल जाएगी, जिसकी वजह से 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं. इनमें  पोस्टल सर्विस क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, बैंक टेलर्स और संबंधित क्लर्क, कैशियर और टिकट क्लर्क, प्रिंटिंग और संबंधित ट्रेड वर्कर्स, एकाउंटिंग, बुककीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, एकाउंटिंग, स्टॉक-कीपिंग और मटेरियल रिकॉर्डिंग क्लर्क, डोर-टू-डोर सेल्स वर्कर्स, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टेशन अटेंडेंट, न्यूज वेंडर आदि. 

Add Zee News as a Preferred Source

AIIMS Recruitment 2025: नौकरी का सुनहरा मौका; 63 पदों पर निकली भर्ती, होनी चाहिए ये डिग्री

वहीं, एआई के दूसरे पहलू की बात करें तो एआई के आने से नई नौकरियां भी बढ़ी हैं और आगें इसके बढ़ने की ही संभावना है. पुराने स्किल्स भले ही धीरे-धीरे खत्म हो रहे हों, लेकिन नई तकनीक से लैस चीजों के लिए नौकरियां की लाइन भी लग सकती है. ऐसे में हर किसी को खुद को टाइम के साथ अपडेट रखने की जरुरत है. ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

AIJobs

Trending news

बारिश और तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी
Weather
बारिश और तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
Nitesh Rane
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
;