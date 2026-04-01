GK Quiz: नवग्रहों में किसे कहते हैं लाल ग्रह? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

Solar System GK Quiz: सौरमंडल पर आधारित 10 महत्वपूर्ण जीके सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं जिससे संबंधित सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी माने जाते हैं.
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Solar System General Knowledge Quiz: सौरमंडल में सभी ग्रह अपने आप में खास हैं. सभी के अलग-अलग रंग और रहस्य है. शुक्र ग्रह की चमक के पीछे की वजह क्या है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष से जुड़ा सामान्य ज्ञान आपका कैसा है? सौरमंडल के बारे में आप कितना जानते हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह है? ऐसी ही तमाम सवाल और उसके जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 99 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो घुमावदार जीके सवाल के जवाब दे नहीं पाते हैं. आइए साइंस के जनरल नॉलेज सवाल और उसके जवाब जानते हैं.
जवाब:- बृहस्पति ग्रह
जवाब:- बुध ग्रह
जवाब:- मंगल ग्रह
जवाब:- शुक्र ग्रह
जवाब:- बृहस्पति ग्रह
जवाब:- शनि ग्रह
जवाब:- बृहस्पति ग्रह
जवाब:- प्लूटो
जवाब:- नेपच्यून
जवाब:- मंगल ग्रह
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