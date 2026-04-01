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Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: नवग्रहों में किसे कहते हैं लाल ग्रह? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

GK Quiz: नवग्रहों में किसे कहते हैं लाल ग्रह? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

Solar System GK Quiz: सौरमंडल पर आधारित 10 महत्वपूर्ण जीके सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं जिससे संबंधित सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी माने जाते हैं.

Reported By:  Simran Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:40 AM IST
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Solar System GK Questions
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Solar System General Knowledge Quiz: सौरमंडल में सभी ग्रह अपने आप में खास हैं. सभी के अलग-अलग रंग और रहस्य है. शुक्र ग्रह की चमक के पीछे की वजह क्या है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष से जुड़ा सामान्य ज्ञान आपका कैसा है? सौरमंडल के बारे में आप कितना जानते हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह है? ऐसी ही तमाम सवाल और उसके जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 99 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो घुमावदार जीके सवाल के जवाब दे नहीं पाते हैं. आइए साइंस के जनरल नॉलेज सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है?

जवाब:- बृहस्पति ग्रह

सवाल 2:- कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है?

जवाब:- बुध ग्रह

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सवाल 3:- कौन सा ग्रह ‘लाल ग्रह’ है मगर असल में पूरी तरह लाल नहीं है?

जवाब:- मंगल ग्रह

सवाल 4:- वो कौन सा ग्रह जो सबसे गर्म है लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है?

जवाब:- शुक्र ग्रह

सवाल 5:- ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिना ठोस सतह के है और उस पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है?

जवाब:- बृहस्पति ग्रह

सवाल 6:- कई ग्रहों के पास रिंग्स हैं लेकिन एक ग्रह इस कारण ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा ग्रह है?

जवाब:- शनि ग्रह

सवाल 7:- सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला कौन सा ग्रह है जो उल्टी रोटेशन के साथ घूमता है?

जवाब:- बृहस्पति ग्रह

सवाल 8:- सौरमंडल का कौन सा ग्रह अब ग्रहों का हिस्सा नहीं कहलाता है?

जवाब:- प्लूटो

सवाल 9:- वो कौन सा ग्रह है जो नीला दिखता है लेकिन उसके पास पानी नहीं है?

जवाब:- नेपच्यून

सवाल 10:- वो कौन सा ग्रह जहां पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है?

जवाब:- मंगल ग्रह 

ये भी पढ़ें- GK Trending Quiz: न 13, न 15... क्यों 14.2 किलो का ही होता है घरेलू सिलेंडर? क्या जानते हैं आप

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