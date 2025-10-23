Advertisement
trendingNow12972725
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: 90% लोगों को नहीं पता होगा, सांप का जहर किस रंग का होता है?

Top 10 Science Gk Question: क्या आपको पता है सांप का जहर किस रंग का होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: 90% लोगों को नहीं पता होगा, सांप का जहर किस रंग का होता है?

GK Trending Question: अगर आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पढ़ना पसंद है तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम लाए जीके से जुड़े 10 प्रश्न और उत्तर, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. जीके एक मात्र ऐसा विषय है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है. इससे ज्ञान का विकास होता है. साथ ही दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ती है. 

1. सवाल- किस फसल को पीला सोना कहा जाता है?
जवाब- सरसो

2. सवाल- पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन-सा है?
जवाब-हाथी 

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल-2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?
जवाब- ब्राजील

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

4. सवाल- कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?
जवाब- ऑस्ट्रलिया

5. सवाल- भारत का कौन-सा राज्य 2025 में सौर ऊर्जा से 100% बिजली उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना?
जवाब- राजस्थान

6. सवाल- पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?
जवाब- हीरा

7. सवाल- विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब- नील नदी

Hindu Mythology Quiz: दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?

8. सवाल- रंग में भंग होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
जवाब- बना बनाया काम बिगड़ जाना

9. सवाल- सांप का जहर किस रंग का होता है?
जवाब- पीले रंग का 

10. सवाल- प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था?
जवाब- अयोध्या

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

gkquiz

Trending news

PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन