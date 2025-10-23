GK Quiz: 90% लोगों को नहीं पता होगा, सांप का जहर किस रंग का होता है?

GK Trending Question: अगर आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पढ़ना पसंद है तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम लाए जीके से जुड़े 10 प्रश्न और उत्तर, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. जीके एक मात्र ऐसा विषय है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है. इससे ज्ञान का विकास होता है. साथ ही दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ती है.

1. सवाल- किस फसल को पीला सोना कहा जाता है?

जवाब- सरसो

2. सवाल- पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन-सा है?

जवाब-हाथी

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल-2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?

जवाब- ब्राजील

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

4. सवाल- कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?

जवाब- ऑस्ट्रलिया

5. सवाल- भारत का कौन-सा राज्य 2025 में सौर ऊर्जा से 100% बिजली उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना?

जवाब- राजस्थान

6. सवाल- पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब- हीरा

7. सवाल- विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब- नील नदी

Hindu Mythology Quiz: दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?

8. सवाल- रंग में भंग होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है?

जवाब- बना बनाया काम बिगड़ जाना

9. सवाल- सांप का जहर किस रंग का होता है?

जवाब- पीले रंग का

10. सवाल- प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था?

जवाब- अयोध्या

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.