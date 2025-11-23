Reasoning Questions: दिमाग की बैटरी चार्ज कर देंगे ये 10 ब्रेन ट्विस्टर सवाल, सिर्फ 1% लोग ही दे पाते हैं सही जवाब!

Reasoning Tricky Questions And Answers: अगर आप सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी और स्ट्रांग जनरल नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उम्मीदवारों से अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट अक्सर उलझ कर रह जाते हैं. इसलिए हम आपके प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब के सेट लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर करने में मदद करेगा.

सवाल 1: एक कमरे में 15 लोग हैं, हर व्यक्ति बाकी सभी से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। कुल कितने हैंडशेक होंगे?

जवाब: 105

सवाल 2: 16, 28, 40, 52, 64, ?

जवाब: 76

सवाल 3: अगर TABLE = UDCNG, तो CHAIR = ?

जवाब: FIDKT

सवाल 4: अगर 6 डॉक्टर 6 मरीज को 6 मिनट में देखते हैं, तो 12 डॉक्टर 12 मरीज को कितने मिनट में देखेंगे?

जवाब: 6 मिनट में

सवाल 5: 2 के बाद 2 जीरो = 200, तो 3 के बाद 3 जीरो = ?

जवाब: 3000

सवाल 6: 7, 14, 28, 56, 112, ?

जवाब: 224

सवाल 7: अगर WATER = YCUHV, तो RIVER = ?

जवाब: TKWHV

सवाल 8: 2, 3, 5, 9, 17, ?

जवाब: 33

सवाल 9: पांच दोस्त A, B, C, D, E गोल मेज पर बैठते हैं। A के दाहिने में B, B के दाहिने में C है; D सीधे A के सामने बैठता है, तो E कौन सा स्थान लेगा?

जवाब: A के बाएं वाले स्थान पर E बैठेगा

सवाल 10: 5, 7, 14, 16, 32, 34, ?

जवाब: 68

