UPSC Interview Question: परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल; कर रहें तैयारी, तो जरूर पढ़ें ये क्वेचन और आंसर
UPSC Interview Question in Hindi: यूपीएससी परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी तो बताएं स्मार्टफोन की लत छुड़ाने के लिए किस देश ने स्कूलों में मोबाइल फोन बैन किया?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:12 PM IST
UPSC Interview Question and Answer in Hindi: यूपीएससी देश की सबसे कठिन परिक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा को पास करने के लिए दिन-रात एक करके उम्मीदवार पढ़ाई करते हैं. इस परीक्षा में करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल और जवाब पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सवाल और जवाब जो एग्जाम की तैयारियों में आपकी मदद कर सकते हैं. 

1. सवाल- मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) किसके द्वारा जारी किया जाता है?
जवाब- UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) 

2. सवाल- स्मार्टफोन की लत छुड़ाने के लिए किस देश ने स्कूलों में बैन किया मोबाइल फोन?
जवाब- साउथ कोरिया

3. सवाल- रेहड़ी-पटरी वालों की मददगार पीएम स्वनिधि योजना को कैबिनेट ने कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी?
जवाब- 31 मार्च 2030

4. सवाल- बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उतरे एमके स्टालिन कहां के सीएम हैं?
जवाब- तमिलनाडु के

5. सवाल- स्टारशिप रॉकेट किस कंपनी का है, जिसका 10वां टेस्ट सफल रहा?
जवाब- स्पेसएक्स

6. सवाल- स्पिनर आर.अश्विन आईपीएल में संन्यास से पहले किस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे?
जवाब- चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)

7. सवाल- गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है?
जवाब- गिर नेशनल पार्क मुख्य रूप से एशियाई शेरों ( Asiatic lions) के लिए प्रसिद्ध है. 

8. सवाल- पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने सबसे पहले की थी?
जवाब- राजस्थान

9. सवाल- किस भारतीय वैज्ञानिक को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है?
जवाब- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

10. सवाल- भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन-सा है?
जवाब- कर्नाटक

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

