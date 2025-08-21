Study Abroad: विदेश से डिग्री के लिए क्यों जाना अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया? इन 3 देशों में सस्ती पढ़ाई, जानें फीस से लेकर सब कुछ

Top 3 Affordable Countries for Study: आज के समय में पढ़ना-लिखना बहुत जरूरी है. एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरा करना एक अच्छा फैसला हो सकता है. इसके लिए छात्र भारत के अलावा दूसरे देश जाना पसंद करते हैं. विदेश से डिग्री के लिए लोगों की पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसी जगहें टॉप लिस्ट में होती हैं. इसकी वजह वहां पर होने वाली पढ़ाई है, लेकिन इन जगहों से पढ़ना जेब पर अधिक भार डाल सकता है. यहां से डिग्री लेना सस्ता नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ जाता है. ये ही कारण है कि कई छात्र पढ़ाई के लिए उन जगहों को चुनना पसंद करते हैं जो उनके बजट में हो और वो सस्ते में पढ़ाई कर सके. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बता दें कि एशिया में ऐसे देश हैं जो आपकी पॉकेट के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं. आइए 3 देश के बारे में जानते हैं जहां से सस्ते में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं.

वियतनाम

एशिया में वियतनाम एक ऐसा देश है जो लोगों के बीच ज्यादा चर्चाओं में नहीं है लेकिन एक सस्ते ट्रैवल प्लेस के तौर पर धीरे-धीरे इस देश को लोग जान रहे हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ये जगह घूमने के मामले में सस्ती नहीं है बल्कि वियतनाम को नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर भी जाना जाता है. यहां कई टॉप यूनिवर्सिटी हैं और उनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी की सालाना फीस करीब 1.50 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक के बीच है. रहने-खाने का खर्च 40 हजार रुपये से कम पड़ सकता है.

चीन

चीन भी एक ऐसा देश है जिसे बहुत सस्ता माना जाता है. यहां भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं और इसका नाम दुनियाभर में 14वें स्थान पर आता है. मेडिकल छात्रों के लिए भी यहां पढ़ाई बहुत सस्ती है. डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी का सालाना खर्च 3 लाख से 9 लाख के बीच हो सकता है. जबकि, रहने-खाने में प्रतिमाह खर्च 40 से 70 हजार तक हो सकता है.

मलेशिया

मलेशिया एक ऐसा देश है जहां से आप किफायती पढ़ाई कर सकते हैं. ये जगह यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के मामले में 60वें स्थान पर आता है. अगर आप मलेशिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सालाना खर्च 12 लाख से 20 लाख रुपये तक हो सकता है. यहां से मेडिकल की पढ़ाई करना सस्ता नहीं है बल्कि अधिक खर्च करना पड़ता है. रहना-खाना सस्ता है और हर महीने 40 हजार रुपये का खर्च हो सकता है.

ये भी पढ़ें- जर्नलिज्म से फिल्ममेकिंग तक; मीडिया इंडस्ट्री में चमकाना है करियर? जानें बेस्ट कॉलेज और करियर अपॉर्चुनिटी