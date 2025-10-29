Advertisement
Open School से पढ़ाई कर रहे छात्र न करें समय की बर्बीद, बेस्ट हैं ये कंप्यूटर कोर्स; मिल सकेगी तगड़ी सैलरी जॉब

Computer Courses for Students: किसी वजह से आप रेगुलर स्कूल से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं जो बाद में तगड़ी सैलरी वाली नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो सकता है. आइए जानते हैं वो कंप्यूटर कोर्स कौन से है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:52 PM IST
Open School से पढ़ाई कर रहे छात्र न करें समय की बर्बीद, बेस्ट हैं ये कंप्यूटर कोर्स; मिल सकेगी तगड़ी सैलरी जॉब

Computer Courses for Students: पहले एक समय था जब 10वीं और 12वीं के दौरान स्कूल की ओर से मिली छुट्टियों में छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता था. गर्मियों की छुट्टी होती थी या फिर सर्दियों में छुट्टियां मिलती थी तो स्कूल के छात्रों की पसंद में से एक कंप्यूटर कोर्स होता था. हालांकि, आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप है लेकिन भले ही पहले जैसा समय न रहा हो मगर कोर्स करने पर नौकरी के अवसर अभी भी हैं. अगर आप उन छात्रों में से हैं जो अपनी स्कूलिंग ओपन स्कूल के जरिए कर रहे हैं या कॉलेज की डिग्री ओपन से हासिल कर रहे हैं तो बचे हुए समय की बर्बादी न करें बल्कि उसे कंप्यूटर कोर्स को करके यूटिलिटी कर सकते हैं. आइए ऐसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्स जानते हैं जिन्हें करने पर तगड़ी सैलरी वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है.

ई-बिजनेस कोर्स

आजकल ट्रेंडिंग कंप्यूटर कोर्स में ई-बिजनेस और इंटरनेट सिक्योरिटी कोर्स सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है. आप इस कोर्स को करने वालों को अलग-अलग जॉब ऑप्शन मिल सकते हैं. इस कोर्स को करने वाले अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर भी ओपन कर सकते हैं. इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर करियर बना सकते हैं.

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) कोर्स कर सकते हैं. इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है. इसके माध्यम से आप Word, MS Office, Powerpoint, Excel आदि के बारे में जान सकते हैं. जॉब के मामले में काफी ऑप्शन मिल सकते हैं.

C++ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर

12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद C++ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स करने का सोच सकते हैं. इसमें प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है. करियर की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऐप डिजाइनर के रूप में करियर बना सकते हैं.

