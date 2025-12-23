MBA के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 5 कॉलेज, कितने प्रतिशत और किन योग्यता वालों का होगा एडमिशन? डिटेल्स में जानें

Top 5 MBA Colleges of India: एमबीए जिसका मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Master of Business Administration) है. इस मैनेजमेंट कोर्स को पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है. बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए इसकी पढ़ाई की जाती है. अलग-अलग सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसके बाद करियर को मैनेजमेंट या बिजनेस के रूप में बनाया जा सकता है. आमतौर पर एमबीए 2 साल का होता है जो करियर में ग्रोथ और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप एमबीए करने के लिए टॉप कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो NIRF 2025 रैंकिंग की मैनेजमेंट कैटेगरी में शामिल टॉप 5 कॉलेज के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ IIMs ही नहीं हैं.

CAT रिजल्ट के बाद एमबीए एडमिशन की लंबी लाइन

हाल ही में कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) का रिजल्ट जारी किया गया था जिसके बाद से एमबीए की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस तेजी से चल रहा है. इसमें 4 IIMs कॉलेज और एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम टॉप 5 एमबीए कॉलेज की लिस्ट में शामिल है.

ये हैं टॉप 5 MBA कॉलेज

NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर है. इसे एमबीए के लिए टॉप कॉलेज बताया जा रहा है. जबकि, दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, तीसरे स्थान पर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, चौथे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और पांचवें नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ है.

MBA में दाखिला के लिए क्या जरूरी?

टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. ये डिग्री न्यूनतम 50 से 60 फीसदी अंक के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा जरूरी है कि उम्मीदवार GMAT, CAT या XAT जैसे किसी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के साथ उसमें अच्छे अंकों से पास हो.

