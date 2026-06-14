आजकल भारतीय जॉब मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां कंपनियों का ध्यान डिग्री से हटकर प्रैक्टिकल स्किल (Practical Skills) पर जा रहा है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 85 प्रतिशत काम करने वाले वयस्कों के पास स्नातक की डिग्री नहीं है. गूगल और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां में भी डिग्री की अनिवार्यता को पूरी तरह खत्म कर रही हैं.
अगर आप 12वीं के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते और किसी क्रिएटिव फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, तो आपके पास हुनर के दम पर आगे बढ़ने के कई रास्ते खुले हैं.
आसमान छूने का सपना देखने वालों के लिए कमर्शियल पायलट का करियर सबसे आकर्षक है, जिसमें औसत वार्षिक वेतन ₹24,00,000 तक हो सकता है. इसके लिए किसी कॉलेज डिग्री की नहीं, बल्कि 12वीं (साइंस स्ट्रीम) के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से मान्यता प्राप्त कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) की आवश्यकता होती है. भारत में वर्तमान में पायलटों की भारी कमी है, इसलिए इस क्षेत्र में जॉब आउटलुक बेहतरीन है. एक्सपीरियंस बढ़ने पर सीनियर कैप्टन सालाना सैलरी ₹1.2 करोड़ से ₹1.8 करोड़ से अधिक भी कमा सकते हैं.
जिन्हें नई जगहों पर घूमना और होटलों व टूरिस्ट स्पॉट्स की गहरी समझ है, वे ट्रेवल कंसल्टेंट के रूप में सफल करियर बना सकते हैं. इस प्रोफेशन में आपकी बातचीत की कला और नेटवर्किंग ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री होती है. आज के समय में ट्रेवल एजेंट केवल टिकट बुकिंग ही नहीं, बल्कि पैकेज, वीजा सहायता और बीमा के माध्यम से 5% से 25% तक का मार्जिन कमाते हैं. जैसे-जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, आपकी महीने की कमाई लाखों में पहुँच सकती है.
ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री और शादियों के बढ़ते क्रेज के कारण मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड बहुत अधिक है. ये पूरी तरह से एक क्रिएटिव और हुनर आधारित काम है, जिसके लिए बस आपको अलग-अलग स्किन टोन्स और लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड्स की परख होनी चाहिए. भारत में एक अनुभवी या सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्रति महीने ₹1,00,000 से ₹5,00,000 तक कमा सकता है. फ्रीलांसिंग के जरिए आप प्रति क्लाइंट ₹30,000 से ₹1,00,000 तक चार्ज कर सकते हैं.
भारत में शादियों को एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है और यही कारण है कि वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है. एक अच्छा वेडिंग प्लानर बनने के लिए आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिग्री की कोई अनिवार्यता नहीं है. इस क्षेत्र में सालाना वेतन ₹7-14 लाख के बीच हो सकता है और हाई-प्रोफाइल सीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए यह कमाई ₹20 लाख से भी ऊपर जा सकती है. यह पेशा पूरी तरह से आपके नेटवर्क और काम की गुणवत्ता पर टिका होता है.
एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और इसे सही करते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स. कमर्शियल, फैशन या वेडिंग फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जहां आप सालाना ₹10 लाख से अधिक आसानी से कमा सकते हैं. इस करियर के लिए किसी डिग्री के मुकाबले आपका खुद का तैयार किया गया पोर्टफोलियो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद करता है. सही लाइटिंग और फोटो एडिटिंग की कला सीखकर आप एक स्वतंत्र फ्रीलांसर के रूप में भी मोटी रकम कमा सकते हैं