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12वीं के बाद बिना कॉलेज डिग्री के भी लाखों की कमाई, इन 5 हाई-पेइंग स्किल्स पर भरोसा करते एक्सपर्ट्स

भारत में 2026 में बिना डिग्री वाली 5 सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरिया पायलट, मेकअप आर्टिस्ट और वेडिंग प्लानर जैसे क्षेत्रों में लाखों कमाने का मौका मिल सकता है. आइए जानते हैं विस्तार से...

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 14, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:13 AM IST
12वीं के बाद बिना कॉलेज डिग्री के भी लाखों की कमाई, इन 5 हाई-पेइंग स्किल्स पर भरोसा करते एक्सपर्ट्स

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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