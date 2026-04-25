Top 5 Largest Railway Stations:भारत के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, जहां चलते-चलते थक जाएंगे, लेकिन नहीं खत्म होगा प्लेटफॉर्म; इतिहास है 172 साल पुराना

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Top 5 Largest Railway Stations in India; भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हजारों स्टेशन मौजूद हैं. हर दिन 12000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं और करोड़ों यात्री सफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशन भी हैं? ये स्टेशन सिर्फ प्लेटफॉर्म या क्षेत्रफल के हिसाब से ही नहीं, बल्कि रोजाना यहां आने-जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या के कारण भी खास माने जाते हैं.
इनमें से कई स्टेशन 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है और साथ ही आज के समय में भी ये बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये स्टेशन न सिर्फ ट्रेनों के संचालन का केंद्र हैं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी भी हैं. आइए, भारत के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों की सैर करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें इतना खास क्या बनाता है.
हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है. यह कोलकाता के सामने हुगली नदी के किनारे स्थित है. यहां 23 प्लेटफॉर्म और 25 से ज्यादा ट्रैक हैं, जहां हर दिन 10 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. 1854 में शुरू हुआ यह स्टेशन देश के सबसे पुराने प्रमुख स्टेशनों में भी शामिल है. आज यह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे का बड़ा हब है, जहां से देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए ट्रेनें चलती हैं.
सियालदह स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है. यहां 21 प्लेटफॉर्म और 28 ट्रैक मौजूद हैं. हर दिन करीब 15 लाख यात्री यहां से सफर करते हैं. 1862 में शुरू हुआ यह स्टेशन तीन हिस्सों नॉर्थ, मेन और साउथ टर्मिनल में बंटा हुआ है. यह स्टेशन खासतौर पर लोकल यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों दोनों के लिए बेहद अहम है.
मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक स्टेशनों में से एक है. पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था. यहां 18 प्लेटफॉर्म हैं, जहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं. यह स्टेशन अपनी शानदार विक्टोरियन गोथिक शैली की इमारत के लिए भी जाना जाता है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है.
चेन्नई सेंट्रल दक्षिण भारत का प्रमुख रेलवे गेटवे है. इस स्टेशन पर 17 प्लेटफॉर्म हैं और यहां हर दिन बड़ी संख्या में लंबी दूरी, क्षेत्रीय और लोकल ट्रेनें आती-जाती हैं. औपनिवेशिक काल में बना यह स्टेशन अपनी लाल ईंटों वाली खूबसूरत इमारत के लिए मशहूर है. आज भी यह स्टेशन देश के सबसे अहम रेलवे कनेक्शन पॉइंट्स में गिना जाता है.
देश की राजधानी में स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है. यहां 16 प्लेटफॉर्म हैं, जहां हर समय ट्रेनों की आवाजाही बनी रहती है. यह स्टेशन देश के लगभग हर कोने से जुड़ा हुआ है. यहां दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में से एक मौजूद है, जो भारी ट्रैफिक को संभालने में मदद करता है. यह स्टेशन रोजाना लाखों यात्रियों के लिए जीवन रेखा जैसा है.