शिक्षा

Most Expensive Degrees: शानदार करियर; लेकिन चौंकाने वाली फीस है, ये हैं देश की टॉप 5 सबसे महंगी डिग्रियां

Top 5 Most Expensive Degrees in India: पढ़ें देश की टॉप 5 सबसे महंगी डिग्रियां, जिनकी फीस हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती हैं.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:20 AM IST
Most Expensive Degrees: शानदार करियर; लेकिन चौंकाने वाली फीस है, ये हैं देश की टॉप 5 सबसे महंगी डिग्रियां

Top Most Expensive Degrees: भारत में शिक्षा हमेशा से करियर बनाने का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है. हालांकि, कुछ डिग्रियां इतनी महंगी होती हैं कि उनकी फीस सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की टॉप 5 सबसे महंगी डिग्रियों के नाम, जिनकी फीस लाखों में होती है लेकिन इतनी फीस चुकाने के बाद छात्रों को एक अच्छा करियर और बढ़िया सैलरी भी मिलती है.

1. मेडिसिन
मेडिकल का क्षेत्र काफी बड़ा है. काफी संख्या में छात्र मेडिकल परीक्षा की तैयारी करते हैं. हालांकि, सरकारी कॉलेजों में तो मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो मेडिसिन की डिग्री के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. 

2. इंजीनियरिंग डिग्री
इंजीनियरिंग डिग्री की बात करें तो देश के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों की एनुअल फीस 2 लाख के करीब है. जबकि प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग डिग्री की फीस लगभग 10 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है. 

AI का बढ़ता असर; आने वाले कुछ सालों में AI कर सकता है इन 10 जॉब्स पर कब्जा! चेक कर लें नाम

3. लॉ की डिग्री
मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भारत में सबसे महंगी डिग्रियों में लॉ की डिग्री का भी नाम शामिल है. प्राइवेट कॉलेज में एक साल की लॉ की फीस करीब 10 लाख रुपये है. 

4. एविएशन कोर्स
एविएशन कोर्स बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा डिमांड में है. इस वजह से ही इस कोर्स की फीस भी बढ़ गई है. एविएशन कोर्स करने के लिए आपको 10 से 20 लाख रुपये तक की फीस चुकानी पड़ सकती है. 

5. बिजनेस डिग्री
बिजनेस डिग्री भी एक काफी डिमांडिंग कोर्स है. बिजनेस मैनेजमेंट सहित कई अलग-अलग कोर्सेज के लिए आईआईएस सहित कई सरकारी कॉलेजों को छोड़कर इस कोर्स की पढ़ाई के लिए छात्रों को 20 से 25 लाख रुपये तक फीस चुकाना पड़ सकता है. 

Most Expensive Degrees

;